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Nature назвал имена главных ученых 2023 года
Один из самых авторитетных научных журналов Nature составил список людей (и одного нечеловека), которые, по мнению редакции, помогли «сделать удивительные открытия и привлечь внимание к важным вопросам» в уходящем, 2023 году.
«В 2023 году мы продолжаем свою традицию и дополняем ее, включив в список нечеловека — это признание роли, которую искусственный интеллект, созданный для имитации человеческого языка, играет в развитии науки», — отметила редакция журнала.
Список опубликован на сайте издания.
1. Инженер и один из руководителей индийской лунной миссии «Чандраян-3» Калпана Калахасти.
2. Министр окружающей среды Бразилии Марина Сильва, которая помогла остановить вырубку лесов Амазонии.
3. Биолог Кацухико Хаяси, который смог превратить клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки, чтобы в будущем помочь спасти виды, находящиеся на грани исчезновения.
4. Физик Энни Критчер из Ливерморской национальной лаборатории (Калифорния, США). Она отвечала за разработку Hybrid-E — капсулы, которая обеспечивает термоядерный синтез.
5. Специалист по глобальному потеплению Программы ООН по населенным пунктам Элени Миривили, которая помогает миру подготовиться к угрозам изменения климата.
6. Инженер и сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бота ChatGPT, Илья Суцкевер.
7. Физик Джеймс Хэмлин, который обнаружил и добился отзыва с сайта Nature двух скандальных статей о «комнатных» сверхпроводниках на базе сероводорода и гидрида лютеция.
8. Сербский биохимик Светлана Мойсов, ответственная за разработку лекарств для снижения веса.
9. Борец с малярией и разработчик вакцины R21 Халиду Тинто.
10. Врач-онколог Томас Паулз, разработавший новую методику лечения рака мочевого пузыря.
11. ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. По данным редакции Nature, представляет собой потенциально новую эру для науки.
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