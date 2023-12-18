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Илон Маск рассказал, что он думает о существовании внеземных цивилизаций
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск во время интервью в Италии заявил, что в той части Млечного Пути, где расположена Земля, люди могут быть единственной разумной формой жизни.
«Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла», — сказал предприниматель.
Также Илон Маск повторил уже много раз сказанные им слова о том, что люди должны начать колонизацию других планет и стать «межзвездным» видом.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.
Ученый из Финляндии в течение 13 лет проводил исследование с участием детей и пришел к выводу, что малоподвижный образ жизни вреден даже им — этот фактор привел к значительному повышению уровня холестерина в крови. Но, как оказалось, есть простой метод обратить процесс вспять.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до десяти метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и его появление понравится индустрии игр.
На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
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