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Илон Маск рассказал, что он думает о существовании внеземных цивилизаций

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск во время интервью в Италии заявил, что в той части Млечного Пути, где расположена Земля, люди могут быть единственной разумной формой жизни.

Илон Маск / © The Independent

«Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в нашей части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла», — сказал предприниматель.

Также Илон Маск повторил уже много раз сказанные им слова о том, что люди должны начать колонизацию других планет и стать «межзвездным» видом.

© The Independent