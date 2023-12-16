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Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Глава запрещенной в России технологической компании строит большой комплекс на Гавайях с подземным бункером площадью около 500 м². Он оснащен аварийными выходами, запасами энергии и продуктами на длительный срок. Об этом пишет авторитетный Wired.

Процесс строительства двух особняков / © Maxar

Проект предварительно оценивается в $270 миллионов, но эта цифра может вырасти. Комплекс включает более 30 спален, а также сеть домиков на деревьях, соединенных «живыми» мостиками, создающих ощущение жизни среди деревьев.

Также планируется строительство двух больших домов, соединенных туннелем с подземным бункером, оборудованным аварийным выходом и массивными металлическими дверьми. Другой информации на данный момент нет, строительство ведется в условиях повышенной секретности.

Марк Цукерберг не единственный миллиардер, который готовится к возможным неблагоприятным сценариям в будущем. Другие технологические лидеры также принимают меры: Сэм Альтман, для пример, имеет внушительные запасы оружия, золота, медикаментов, а глава Реддит, кроме перечисленного, сделал себе лазерную коррекцию зрения, чтобы улучшить шансы на выживание.

По оценкам сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана больше половины миллиардеров Кремниевой долины инвестировали в той или иной форме в свою подготовку на случай апокалипсиса.