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Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны
Глава запрещенной в России технологической компании строит большой комплекс на Гавайях с подземным бункером площадью около 500 м². Он оснащен аварийными выходами, запасами энергии и продуктами на длительный срок. Об этом пишет авторитетный Wired.
Проект предварительно оценивается в $270 миллионов, но эта цифра может вырасти. Комплекс включает более 30 спален, а также сеть домиков на деревьях, соединенных «живыми» мостиками, создающих ощущение жизни среди деревьев.
Также планируется строительство двух больших домов, соединенных туннелем с подземным бункером, оборудованным аварийным выходом и массивными металлическими дверьми. Другой информации на данный момент нет, строительство ведется в условиях повышенной секретности.
Марк Цукерберг не единственный миллиардер, который готовится к возможным неблагоприятным сценариям в будущем. Другие технологические лидеры также принимают меры: Сэм Альтман, для пример, имеет внушительные запасы оружия, золота, медикаментов, а глава Реддит, кроме перечисленного, сделал себе лазерную коррекцию зрения, чтобы улучшить шансы на выживание.
По оценкам сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана больше половины миллиардеров Кремниевой долины инвестировали в той или иной форме в свою подготовку на случай апокалипсиса.
«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик
Мы поговорили с шестью героями разных профессий, каждый из которых имеет отношение к строительству автомобильных дорог. Обсудили выбор специальности, особенности работы, драйвовые моменты и что не нравится, стремления и большие планы на будущее. Первый герой нашего проекта — руководитель направления нормативного сопровождения компании «Газпромнефть — Битумные материалы» Александра Ляшик. С ней Naked Science пришел к выводу, что у всего на нашей планете есть жизненный цикл, в том числе и у любого продукта. И весь этот цикл описывается в стандарте. Даже в стандарте на битум — «связующем» компоненте асфальтобетона. С Александрой мы разобрали профильную для нее сферу стандартизации, сравнили строительство дорог с выращиванием домашних растений — замиокулькасов, обсудили, почему специалистам по стандартизации так важно уметь общаться, и предположили, почему неплохо начать изучать китайский язык (даже если он не пригодится в работе).
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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