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Roman Markin
Roman Markin
10 минут назад
Рейтинг: +288
Посты: 145

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Глава запрещенной в России технологической компании строит большой комплекс на Гавайях с подземным бункером площадью около 500 м². Он оснащен аварийными выходами, запасами энергии и продуктами на длительный срок. Об этом пишет авторитетный Wired.

Сообщество
# апокалипсис
# будущее
# бункеры
# ядерный апокалипсис
Процесс строительства двух особняков / © Maxar
Процесс строительства двух особняков / © Maxar

Проект предварительно оценивается в $270 миллионов, но эта цифра может вырасти. Комплекс включает более 30 спален, а также сеть домиков на деревьях, соединенных «живыми» мостиками, создающих ощущение жизни среди деревьев.

Также планируется строительство двух больших домов, соединенных туннелем с подземным бункером, оборудованным аварийным выходом и массивными металлическими дверьми. Другой информации на данный момент нет, строительство ведется в условиях повышенной секретности. 

Марк Цукерберг не единственный миллиардер, который готовится к возможным неблагоприятным сценариям в будущем. Другие технологические лидеры также принимают меры: Сэм Альтман, для пример, имеет внушительные запасы оружия, золота, медикаментов, а глава Реддит, кроме перечисленного, сделал себе лазерную коррекцию зрения, чтобы улучшить шансы на выживание.

По оценкам сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана больше половины миллиардеров Кремниевой долины инвестировали в той или иной форме в свою подготовку на случай апокалипсиса.

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Комментарии

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1 Комментарий

Ivan Davydenko
Ivan Davydenko
4 секунды назад
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Если и будет в мире ядерная война, то виноват будет тот кто построил такие бункеры первым, тот о ком запрещено говорить.
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Последние комментарии

Ivan Davydenko
4 секунды назад
Если и будет в мире ядерная война, то виноват будет тот кто построил такие бункеры первым, тот о ком запрещено говорить.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

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Совкодрочеры обидели? ути, мой маленький 🙂 Прикинь, в странах ЕС полно стандартов и регламентов на все случаи жизни. И самых что ни на есть

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
5 часов назад
Игорь Коняшов, прочитай рыночник ты наш просветленный https://www.icqc.eu/ru/certifikacija-ce/nacionalnye-standarty

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
5 часов назад
Kostik Kit, просто этот наивный дяденька внезапно поверил в невидимую руку рынка как будто в том же ЕС не существует государственных стандартов и все

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Виктор Великая степь
5 часов назад
На европейской территории никогда не существовало государственное образование — Кипчакский каганат. Тем более в Восточной Европе.

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Игорь Коняшов
6 часов назад
Kostik Kit, Обычно совко-дрочеры указывают ГОСТ, как некий эталон сказочного совкового КАЧЕСТВА (помню я это "качество"!), которое сейчас недостижимо...)

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Kostik Kit
6 часов назад
Игорь Коняшов, ГОСТ это минимальные нормы, чтоб народ не потравить. Сейчас для этого технические регламенты придумали.

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Affidavit Donda
8 часов назад
Позабавило очередное соитие жабы с гадюкой. :-)))

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Affidavit Donda
8 часов назад
. Занимайся своей "работой" сам, чумка коричневая.

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Иван Колупаев
8 часов назад
Вот и опять ты не смог обойтись без наездов на собеседника. А с такими "деловыми" разговор рано или поздно скатывается на "детсадовский уровень" или

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Игорь Коняшов
9 часов назад
Иван Колупаев, Больше эмоций, больше смайлов! Можешь даже поплакать, я тебе разрешаю, клоун)

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
9 часов назад
Ах сейчас заплачу 😂 хамло Коняшов перестал поддерживать дискуссию которую сам же и начал. Потренируйся написать хоть два поста без "высеров"

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Игорь Коняшов
10 часов назад
Иван Колупаев, Это тебе к донде, дружок... Я на этом детсадовском уровне не поддерживаю дискуссию

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
10 часов назад
Коня у тебя походу проблемы с кишечником раз все время упоминаешь о чьих-то высерах. Известно же "у кого чего болит..." Сходил бы к проктологу что ли.

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Игорь Коняшов
10 часов назад
Иван Колупаев, Я так и не понял потока вашего сознания... ГОСТ может заставить производителя делать тушенку из говяжьей вырезки за 300 руб? Что вы

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
11 часов назад
Игорь Коняшов, да все очень просто мне в сущности плевать какими вы там сосисками обожрались у бюргеров. Мне интересно то что стоит на полке в

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Игорь Коняшов
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