  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Только что
Рейтинг: +476
Посты: 1289

Дизайнер показал концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля

Художник и 3D-дизайнер Роберт Дизайн (Rob Design) решил показать, как мог бы выглядеть электрический пикап Tesla Cybertruck, если бы он был спортивной машиной. 

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# концепты
# электромобили
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign

Прежде всего в глаза бросается обновленный передний бампер, широкие передние и задние крылья и задний сплиттер (аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище и, соответственно, создания разрежения под ним).

Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Арабская каллиграфия – от истоков до наших дней
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Дек
300
Парадоксы силы трения
Milmax Science
Казань
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Космический маркетинг
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Наследие древних праздников: Сатурналии, Йоль и Щабе-Ялда
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
17 Дек
500
Не только котики: Кот казанский и другие персонажи русского лубка
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Основные микроорганизмы молока и процессы, в которых они участвуют
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Таких берут в космонавты! Как стать космонавтом и возможно ли это?
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Дек
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
Позавчера, 12:39
Алиса Гаджиева

Археологи нашли астрономические карты древних пуэбло

На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.

Антропология
# археология
# астрономические наблюдения
# Доколумбова Америка
# наскальные рисунки
# петроглифы
Позавчера, 16:21
Ольга Иванова

Этологи узнали, какие черты присущи одаренным собакам

Венгерские исследователи проанализировали поведение относительно большой выборки «талантливых» собак и выявили общие черты, которые им характерны.

Биология
# интеллект
# одаренность
# слова
# собаки
# хозяева
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
14 декабря
НИУ ВШЭ

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до десяти метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и его появление понравится индустрии игр.

НИУ ВШЭ
# 6G
# игры
# мобильная связь
# провайдер
# тело
Позавчера, 12:39
Алиса Гаджиева

Археологи нашли астрономические карты древних пуэбло

На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.

Антропология
# археология
# астрономические наблюдения
# Доколумбова Америка
# наскальные рисунки
# петроглифы
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

    6 часов назад

  2. Мужчинам посоветовали резко увеличить срок воздержания от алкоголя перед зачатием

    Позавчера, 19:30

  3. «Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

    Позавчера, 16:31

  4. Этологи узнали, какие черты присущи одаренным собакам

    Позавчера, 16:21
Выбор редакции

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Позавчера, 16:31

Последние комментарии

Max Power
3 часа назад
Карибский кризис тоже вызвал бум на строительство бункеров.. проходили уже.. тогда отпетляли, но тогда дипломатия не была дискредитирована

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
John Smith, уважаемый, ваша зацикленность на российской внутриполитической повестке известна. Вместе с тем напомню вам, что Трумен устроил ядерные

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Татьяна Кальницкая
4 часа назад
Wererat Psycho, биология поведения - поинтересуйтесь. И для Вас сразу станет понятно и поиски "любви и поддержки" и прочие поиски "понимания". Это только

Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамииПятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии

Олег Бергер
6 часов назад
Он явно что-то знает....

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Михаил Орлов
6 часов назад
Николай Цыгикало, да, мне тоже она очень понравилась. Пример хорошей статьи по биоэкологии, установившей неожиданные взаимосвязи видов

Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимойСеверные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

Николай Цыгикало
6 часов назад
Михаил, очень интересная новость, спасибо. Много разного ягеля видел в тундрах, об ультрафиолетовой видимости его разновидностей как-то не думал. С

Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимойСеверные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

John Smith
10 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, « На встрече со своими доверенными лицами … вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Иван Колупаев
12 часов назад
Частое упоминание дрочерства плюс жалобы на зловредных дам в другой теме... похоже и с половой жизнью у нашего коника проблемы. От того небось и

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Алина
15 часов назад
Я работаю Астрономы я явлению по смотрю меня зовут Алина Зорина меня 24 лет Бузулук Оренбургской области

Астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явленияАстронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления

цільнометалевий
16 часов назад
Это не на случай ядерной войны , ребят... Это из-за увеличивающихся по экспоненте глобальных катаклизмов, вызваных нагревом ядра планеты ...

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Дмитрий Kuрueнко
16 часов назад
Ivan Davydenko, и вторым тоже. Кто строит тот и виноват ибо препятствовать никак не собираются.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Игорь Коняшов
16 часов назад
Иван Колупаев, Кретин, ВСЕ стандарты ЕС направлены на обеспечение безопасности, а не эфемерного "качества"... На которое дрочат поклонники совковых

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Zdorovie
16 часов назад
Денис Н, Самое мерзкое это животные, которые возомнили себя богами.

Скоро конец: ученые прогнозируют массовое вымирание обитателей Земли к 2100 годуСкоро конец: ученые прогнозируют массовое вымирание обитателей Земли к 2100 году

Ivan Davydenko
17 часов назад
Если и будет в мире ядерная война, то виноват будет тот кто построил такие бункеры первым, тот о ком запрещено говорить.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Mikhail Khramov
17 часов назад
Выборка - 41 собака! И куча разных пород. И это считается наукой??? У нас был один шпиц, и он был глупый, делаем вывод - все шпицы глупые. От

Этологи узнали, какие черты присущи одаренным собакамЭтологи узнали, какие черты присущи одаренным собакам

Надежда Волосова
17 часов назад
У меня мейнкун. Он так сам предложил играть с мышками, резинками и травинками)) У многих владельцев кунов такая же игра: принес - кидай))) При этом

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметовКошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Иван Колупаев
21 час назад
Совкодрочеры обидели? ути, мой маленький 🙂 Прикинь, в странах ЕС полно стандартов и регламентов на все случаи жизни. И самых что ни на есть

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
21 час назад
Игорь Коняшов, прочитай рыночник ты наш просветленный https://www.icqc.eu/ru/certifikacija-ce/nacionalnye-standarty

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Иван Колупаев
21 час назад
Kostik Kit, просто этот наивный дяденька внезапно поверил в невидимую руку рынка как будто в том же ЕС не существует государственных стандартов и все

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Виктор Великая степь
22 часа назад
На европейской территории никогда не существовало государственное образование — Кипчакский каганат. Тем более в Восточной Европе.

Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцевТюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно