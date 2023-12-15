Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В британском зоопарке на свет появились очень редкие попугаи

Сотрудники Честерского зоопарка в графстве Чешир (Великобритания) сообщили о появлении на свет двух птенцов очень редкого подвида вида попугаев — лорикета Форстена, Trichoglossus forsteni mitchellii.

Птенец лорикета Форстена / © Chester Zoo

Представители этого подвида попугаев входят в число птиц, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе. Они обитают на островах Бали и Ломбок в Индонезии.

© IFLScience

Популяция многоцветных лорикетов была уничтожена по причине незаконной торговли дикими животными: местные жители охотились на птиц с помощью специальных ловушек, чтобы продавать на черном рынке.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов отнес Trichoglossus forsteni mitchellii к категории «Находящиеся под угрозой исчезновения», поскольку, по подсчетам организации, осталось всего около 50 особей.