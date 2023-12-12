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«Хаббл» запечатлел «очередь» из галактик

Европейское космическое агентство показало новое изображение, полученное автоматической обсерваторией на орбите вокруг Земли «Хаббл». Оно демонстрирует галактики, которые словно встали в очередь.

Arp-Madore 2105-332 / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton

Взаимодействующие галактики Arp-Madore 2105-332 находятся на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли, по направлению к небольшому созвездию Микроскоп. Они соединены светящимся перешейком, состоящим из вещества и звезд.

Благодаря интересному ракурсу на новом изображении можно заметить еще несколько галактик, которые не связаны с Arp-Madore 2105-332, но расположены так, будто они выстроились в ряд под левым участником взаимодействующей пары.