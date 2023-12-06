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Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Американская кинокомпания Bleecker Street опубликовала первый трейлер фильма «МКС». События разворачиваются на Международной космической станции, где находятся космонавты из разных стран.

Кадр из фильма / © Bleecker Street

Когда на Земле начинается глобальный вооруженный конфликт, экипажи МКС получают инструкции от руководителей своих стран захватить орбитальную станцию во что бы то не стало.

Премьера фильма состоится 19 января 2024 года. В главных ролях — Ариана ДеБос, Крис Мессина, Пилу Асбек и Мария Машкова.

Режиссером стала Габриела Каупертуайт.

© Bleecker Street