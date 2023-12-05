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Стало известно, почему Маск начал опасаться ИИ

В 2012 году соучредитель DeepMind (исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, дочерняя компания Google) Демис Хассабис во время общения с Илоном Маском указал на основной недостаток его плана по колонизации Марса.

Илон Маск / © Getty Images

По информации газеты The New York Times, во время визита Хассабиса в штаб-квартиру SpaceX Маск рассказал об амбициозных планах по колонизации Красной планеты, а тот в ответ заметил, что в этом не нужно использовать искусственный интеллект.

Хассабис заявил, что если ИИ превзойдет человеческий интеллект, это может грозить полным уничтожением марсианской колонии. Услышав это, Маск «потерял дар речи», однако инвестировал в DeepMind.