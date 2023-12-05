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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +469
Посты: 1278

Что уже известно об игре GTA VI

С момента выхода GTA V прошло 10 лет. Сегодня студия Rockstar Games представила первый трейлер игры GTA VI, из которого стало понятно, чего ожидать от следующей части серии.

Сообщество
# GTA
# игры
Постер новой части игры / © Rockstar Games
Постер новой части игры / © Rockstar Games

На сегодня известно, что:

  • Действие игры развернется в Вайс-Сити (Vice City), фигурирующем в одной из первых частей франшизы. Город находится в вымышленном штате Леонида, поэтому, скорее всего, помимо него, игроки увидят и другие населенные пункты штата.
  • Главными героями станут Люсия и Джейсон — преступная пара а-ля Бонни и Клайд.
  • Трейлер создали на движке игры, поэтому точно такой же уровень графики и анимаций будет в самой игре. Она станет «самой крупной и глубокой эволюцией Grand Theft Auto».
  • Rockstar хочет «расширить границы и достигнуть нового стандарта» в сюжетных играх с открытым миром, где будет реализована уникальная система репутации игрока, а вместе с этим появятся новые возможности: например, стать полицейским, пилотом, киллером, присоединиться к бандам, покупать особняки и многое другое. 
  • Игровой инсайдер и журналист Том Хендерсон сообщил, что новая GTA выйдет только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Другие инсайдеры пока не подтвердили эту информацию, а Take-Two объявила, что GTA VI не выйдет на PC в 2025 году. Вероятно, версия для персонального компьютера появится через пару лет.

В сентябре прошлого года в Сеть попали около 90 видео геймплея игры и сотни изображений. Тогда пользователь сайта GTAForums под ником teapotuberhacker выложил архив с десятками роликов из тестовой версии GTA VI.

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# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
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Affidavit Donda
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. F-1? Не, по телеку не показывали. https://ru.wikipedia.org/wiki/F-1_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)

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Affidavit Donda
3 часа назад
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Affidavit Donda
3 часа назад
Алексей Смирнов, не стоит приписывать людям свои повадки и наклонности. Не поймут, возможно даже ногами.

Саудовская Аравия анонсировала новый мегапроект — строительство башен EpiconСаудовская Аравия анонсировала новый мегапроект — строительство башен Epicon

Affidavit Donda
3 часа назад
Алексей Смирнов, ты опять калякаешь о себе в третьем лице.

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Affidavit Donda
3 часа назад
Михаил Пермяков, Горка и Морка не одобряют. :-)))

Астрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная ВселеннаяАстрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная Вселенная

Affidavit Donda
3 часа назад
ראובן פיאטיגורסקי, особенно интересно название статьи — "The vulnerability of aging states: A survival analysis across PREMODERN societies/Уязвимость стареющих государств: анализ

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятенУченые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

Shelove517
3 часа назад
Николай Цыгикало, вот да, эксклюзивность марсианского производства эксплуатировать безусловно можно. Но только в качестве товаров потребления.

Тайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на МарсеТайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на Марсе

Николай Цыгикало
4 часа назад
Какой почин? Ольга Иванова, например, призёр премии АКСОН "Лучший научный журналист года" за 2021 год.

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятенУченые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

Михаил Пермяков
6 часов назад
И метка Хаоса из Вахи на заглавной картинке. ))))))))

Астрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная ВселеннаяАстрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная Вселенная

Алексей Эллар
8 часов назад
смешно, но расширение вселенной быстрее скорости света как раз придумали ради того чтобы хоть как то оправдать расхождения между наблюдениями и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

ראובן פיאטיגורסקי
8 часов назад
Давайте без претензий. У девушки было пятнадцать минут, она оттранслировала первые абзацы статьи, которую ей предложил Березин для поощрения

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятенУченые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

Андрей Степанов
8 часов назад
Сергей Сфыеду, да и скрепной России в общем то тоже. Есть даже лайфхак: не слишком состоятельные россияне покупают легкий самолет в складчину, и

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Affidavit Donda
11 часов назад
. Так, собственно, про аппаратную сторону этого вопроса я и говорю.

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Affidavit Donda
11 часов назад
А теперь то же самое, но на литературном русском языке.

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Сергей Сфыеду
12 часов назад
Подозреваю, что на улицах - да, а вот над улицами - вряд ли, ибо злые американские законодатели строго относятся к безопасности. Возможное

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Иван Колупаев
13 часов назад
Да бросьте по вселенским меркам пустота не такая уж великая. По меркам человеческим в этой пустоте совсем не так уж мало звезд и даже целых

Астрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная ВселеннаяАстрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная Вселенная

Дмитрий Филимонов
14 часов назад
Что за провокационный ВУЗ?

В ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городеВ ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городе

Дмитрий Kuрueнко
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"куда в этом войде воткнуть Великий Аттрактор." Sam Dowson, это вообще не важно, главное мы в центре Великой... ... Пустоты!

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