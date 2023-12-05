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Что уже известно об игре GTA VI
С момента выхода GTA V прошло 10 лет. Сегодня студия Rockstar Games представила первый трейлер игры GTA VI, из которого стало понятно, чего ожидать от следующей части серии.
На сегодня известно, что:
- Действие игры развернется в Вайс-Сити (Vice City), фигурирующем в одной из первых частей франшизы. Город находится в вымышленном штате Леонида, поэтому, скорее всего, помимо него, игроки увидят и другие населенные пункты штата.
- Главными героями станут Люсия и Джейсон — преступная пара а-ля Бонни и Клайд.
- Трейлер создали на движке игры, поэтому точно такой же уровень графики и анимаций будет в самой игре. Она станет «самой крупной и глубокой эволюцией Grand Theft Auto».
- Rockstar хочет «расширить границы и достигнуть нового стандарта» в сюжетных играх с открытым миром, где будет реализована уникальная система репутации игрока, а вместе с этим появятся новые возможности: например, стать полицейским, пилотом, киллером, присоединиться к бандам, покупать особняки и многое другое.
- Игровой инсайдер и журналист Том Хендерсон сообщил, что новая GTA выйдет только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Другие инсайдеры пока не подтвердили эту информацию, а Take-Two объявила, что GTA VI не выйдет на PC в 2025 году. Вероятно, версия для персонального компьютера появится через пару лет.
В сентябре прошлого года в Сеть попали около 90 видео геймплея игры и сотни изображений. Тогда пользователь сайта GTAForums под ником teapotuberhacker выложил архив с десятками роликов из тестовой версии GTA VI.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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