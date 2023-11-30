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Ракеты SpaceX спровоцировали «полярные сияния»
Астрономы обнаружили новый тип «полярных сияний», возникающий в результате возвращения первых ступеней ракет Falcon 9 компании SpaceX. По словам специалистов, запуски создают временные «дыры» в верхних слоях атмосферы, которые вызывают красные полосы света, похожие на полярное сияние.
Астрономы считают, что эти «сияния» не угрожают окружающей среде или жизни на Земле, так как «дыры» затягиваются за десятки минут. Но они могут влиять на астрономические исследования и коротковолновую радиосвязь, а также препятствовать работе GPS и иметь непредвиденные последствия в долгосрочной перспективе.
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