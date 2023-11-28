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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +449
Посты: 1050

Китай представил два новых варианта самолета C919

Китайская корпорация Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (COMAC) официально представила две новые модификации среднемагистрального пассажирского самолета C919.

Сообщество
# авиация
# Китай
# технологии
Пассажирский самолет C919 / © Zhou Guoqiang / VCG
Пассажирский самолет C919 / © Zhou Guoqiang / VCG

COMAC сообщила, что удлиненная (Stretched) модификация C919 «соответствует тенденции масштабного развития рынка узкофюзеляжных самолетов» и должна вмещать 210 пассажиров в двухклассной компоновке. Укороченная версия (Shortened/Plateau) сможет вместить 140 пассажиров.

Концепт укороченной версии C919 / © COMAC
Концепт укороченной версии C919 / © COMAC

Увеличение доступных моделей разной пассажировместимости позволит COMAC охватить ниши, пока занятые компаниями Airbus и Boeing. Модели, скорее всего, находятся на ранней стадии проектирования, поэтому более подробная техническая информация о них отсутствует.

Концепт удлиненной версии C919 / © COMAC
Концепт удлиненной версии C919 / © COMAC
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Лушский Котя
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По поводу камней, летящих в противоположные стороны каждый с скоростью 0,6С для расчета относительной скорости формулу 0,6с+0,6с=1,2С не корретно т.к

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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Flying Newbie
51 минута назад
Dima Kech, смогут. Векторная скорость источника не вычитается из векторной скорости источника. Так что радиоволны буду лететь со скоростью 1с до другой

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
56 минут назад
Ruslan Deshko, можно расчеты в студию? Я так, посмотреть как вы это посчитали... чистое любопытство.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
57 минут назад
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Flying Newbie
58 минут назад
Ирина Калашникова, точка пространства от другой может удалятся со скоростью большей, чем скорость света. Загвоздка в том что точка в пространстве

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Vova Bugrov, ну приводить разницу угловой скорости и скорости прямолинейного движения - уровень первого класса школы, как по мне. Хотя учитывая

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Дмитрий Мельников, все занимающиеся прикладной математикой выдохнул тут же... фууух.. 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Сергей Сорокин, вообще между СТО и квантовой механикой (как и хромодинамикой) есть только один серьезный камень предкновения - гравитация. По ОТО и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Евгений Тихомиров, 1) Теории в физике (настоящей физике, а не в YouTube) прежде всего объясняют экспериментальные данные. Они не являются плодом

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
"Скорость расстояния" в голове у прогуливавших точные науки и есть скорость расширения вселенной наверное... 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Din Rash, да нет, нормальный, ибо сфера Шварцшильда для черной дыры с массой эквивалентной энергии фотона меньше планковской длинны (на крайний

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

rw enrg
1 час назад
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Flying Newbie
1 час назад
Anon Vasiluevich, для фотонов - только времени, нет энергии покоя.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Andrey Kolkov, переформулирую, время существования фотона внутри его системы отсчёта - бесконечно меньше планковского времени. Так понятнее?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Прощальная Птица, вы так быстрее отрицательную плотность получите (нет). 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Юрий Колесник
1 час назад
Другими словами суть ответа: если мы не придумали как измерить, у нас нет для этого инструмента, то просто с умным видом ложим болт. Кажется я понял

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Headpanic Im, тут люди скалярные величины складывают в разных точках отсчёта и радуются что ОТО с СТО опровергли... Казалось бы, ну и пусть.🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Петр Искратов, вы просто описали движения тел в пространстве-времени. Фотоны сразу "движутся" со скоростью света, время для них 0, так что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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