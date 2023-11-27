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Разработан первый в мире автономный автомобиль для ремонта выбоин на дорогах

Беспилотный автомобиль, напоминающий нечто среднее между танком и дорожным катком, создала технологическая фирма Robotiz3d. Цель — помочь местным властям устранять ямы на дорогах.

Концепт беспилотного автомобиля Robotiz3d / © STFC

Ежегодно в Великобритании чинят почти два миллиона выбоин, но из-за роста числа участников дорожного движения и экстремальных погодных условий ожидается, что ситуация ухудшится.

Новый автономный автомобиль с помощью системы искусственного интеллекта будет проводить анализ геометрии выбоин и ям, собирать о них данные и сообщать в ответственные органы. Эта технология поможет местным властям знать о состоянии дорожного покрытия и расставлять приоритеты в профилактическом обслуживании дорог. Также автономный автомобиль сможет устранять трещины и выбоины самостоятельно.