Билл Гейтс назвал любимые книги и сериал в 2023 году

Билл Гейтс у наряженной елки подводит итоги года / © gatesnotes

Гейтс особо отметил книгу американского ученого-онколога Сиддхартхи Мукерджи «Песнь клетки» (The Song of the Cell) — научно-популярный рассказ о биологии, теории эволюции и медицине. Также в список попали исследование специалиста по обработке данных Ханны Ричи «Не конец света» (Not the End of the World), рассказывающее об изменении климата, и книга чешско-канадского аналитика и ученого Вацлава Смила «Изобретение и инновация» (Invention and Innovation) о технологическом прогрессе человечества.

Билл Гейтс посоветовал посмотреть мини-сериал «Весь невидимый нам свет» (2023 год), который стал экранизацией одноименного романа Энтони Дорра, получившего за книгу Пулитцеровскую премию. Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. В центре повествования — слепая французская девушка и молодой немецкий солдат.

Режиссер — Шон Леви, снявший такие фильмы, как «Розовая пантера», «Ночь в музее», «Живая сталь», «Главный герой».