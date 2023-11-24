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Билл Гейтс назвал любимые книги и сериал в 2023 году
Сооснователь технологической компании Microsoft Билл Гейтс по традиции рассказал, что из прочитанного и просмотренного ему больше всего запомнилось в уходящем году.
Гейтс особо отметил книгу американского ученого-онколога Сиддхартхи Мукерджи «Песнь клетки» (The Song of the Cell) — научно-популярный рассказ о биологии, теории эволюции и медицине. Также в список попали исследование специалиста по обработке данных Ханны Ричи «Не конец света» (Not the End of the World), рассказывающее об изменении климата, и книга чешско-канадского аналитика и ученого Вацлава Смила «Изобретение и инновация» (Invention and Innovation) о технологическом прогрессе человечества.
Билл Гейтс посоветовал посмотреть мини-сериал «Весь невидимый нам свет» (2023 год), который стал экранизацией одноименного романа Энтони Дорра, получившего за книгу Пулитцеровскую премию. Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. В центре повествования — слепая французская девушка и молодой немецкий солдат.
Режиссер — Шон Леви, снявший такие фильмы, как «Розовая пантера», «Ночь в музее», «Живая сталь», «Главный герой».
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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