  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
6 часов назад
Рейтинг: +336
Посты: 590

Билл Гейтс назвал любимые книги и сериал в 2023 году

Сооснователь технологической компании Microsoft Билл Гейтс по традиции рассказал, что из прочитанного и просмотренного ему больше всего запомнилось в уходящем году.

Сообщество
# Microsoft
# Билл Гейтс
# книги
Билл Гейтс у наряженной елки подводит итоги года / © gatesnotes
Билл Гейтс у наряженной елки подводит итоги года / © gatesnotes

Гейтс особо отметил книгу американского ученого-онколога Сиддхартхи Мукерджи «Песнь клетки» (The Song of the Cell) — научно-популярный рассказ о биологии, теории эволюции и медицине. Также в список попали исследование специалиста по обработке данных Ханны Ричи «Не конец света» (Not the End of the World), рассказывающее об изменении климата, и книга чешско-канадского аналитика и ученого Вацлава Смила «Изобретение и инновация» (Invention and Innovation) о технологическом прогрессе человечества. 

Билл Гейтс посоветовал посмотреть мини-сериал «Весь невидимый нам свет» (2023 год), который стал экранизацией одноименного романа Энтони Дорра, получившего за книгу Пулитцеровскую премию. Сюжет разворачивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. В центре повествования — слепая французская девушка и молодой немецкий солдат.

Режиссер — Шон Леви, снявший такие фильмы, как «Розовая пантера», «Ночь в музее», «Живая сталь», «Главный герой». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Автопилот и его возможности. Кто летает на самом деле
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
700
Кванты света: что же такое свет на самом деле?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Ноя
500
Охотничье поведение и миграции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Анатомия за 22 минуты
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Выходной со светом
Сколтех
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Космический дайджест
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Венера: загадочная сестра Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Гуманоидный робофутбол и образование
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Тотьма – соль земли русской
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:27
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
Вчера, 16:09
Александр Березин

Карликовые галактики отклонились от стандартной космологической модели

Галактики — спутники Млечного Пути оказались довольно недолговечными. Это противоречит стандартной космологической модели, по которой темная материя должна обеспечивать крупные галактики большим числом спутников.

Астрономия
# астрономия
# галактика
# темная материя
Позавчера, 11:18
Сколтех

Физики «увидели» случайные петли в хромосомах

Коллектив ученых из Сколтеха, Массачусетского технологического университета и других ведущих научных организаций России и США представил физическую модель свернутого в петли полимера. Точное аналитическое решение этой модели позволило ученым воспроизвести универсальные особенности упаковки хромосом из экспериментальных данных. Теоретическая работа позволит исследователям понять, как петлевая экструзия влияет на биофизические свойства хромосомы, и определить параметры этих петель из экспериментальных данных.

Сколтех
# ДНК
# клетка
# петли
# хромосомы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
Позавчера, 11:27
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
18 ноября
Анатолий Глянцев

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.

Астрономия
# вселенная
# галактика
# космология
# космос
# телескоп Джеймса Уэбба
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы засекли самую высокоэнергетичную частицу за 30 лет наблюдений

    3 минуты назад

  2. Физики обнаружили резонансные свойства диэлектрической пластины в терагерцовом диапазоне частот

    50 минут назад

  3. Странную вспышку пневмонии в Китае посчитали недостаточной для новой пандемии

    1 час назад

  4. В бассейне императора Тиберия нашли следы неолитического кораблекрушения

    2 часа назад
Выбор редакции

Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

19 ноября

Последние комментарии

Big Ben
8 минут назад
Дмитрий Седов, я бы не поверил, если бы услышал такое высказывание от кого-то . Представьте себе, пустыня кишит животными !

Саудовская Аравия показала новые снимки со строительной площадки мегаполиса «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые снимки со строительной площадки мегаполиса «Зеркальная линия»

Кирилл Судаков
1 час назад
Дорого и с ошибками. До сих пор не уяснили, что Крым, это Россия, а Абхазия, это НЕ Грузия. И территория бывшей украины неверно нарисована.

Создана самая полная карта рек ЗемлиСоздана самая полная карта рек Земли

Alexey Goryunov
2 часа назад
Я таких крыс в Кот д"Ивуаре лет 20 назад видел. Местные их готовят и едят.

Ученые впервые сфотографировали гигантскую крысу Вангуну, которая способна разгрызать кокосыУченые впервые сфотографировали гигантскую крысу Вангуну, которая способна разгрызать кокосы

Александр Березин
2 часа назад
Иван Колупаев, "Ну вы к примеру тоже не способны создать ОТО как впрочем и остальные 99,9% населения Земли." Читаем внимательно: "не то что ОТО, но и в

Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

Aлек сей Нии_pet
3 часа назад
Да куда тебе лететь там, и тем более садиться? это спекулятивная тема изначально. летать можно в верхних слоях, где холод, радиация, ветер короче,

Как погибают самолеты на планетах Солнечной системыКак погибают самолеты на планетах Солнечной системы

Дмитрий GF
3 часа назад
Тема интересная, но статья ее не раскрывает, не говоря о том что все выводы, как бы и до этого были известны.

Челябинские ученые выяснили, по какому принципу формируется инфраструктура для мигрантов в российских городахЧелябинские ученые выяснили, по какому принципу формируется инфраструктура для мигрантов в российских городах

Дмитрий GF
3 часа назад
Zhe Sh, Для сильного ИИ вопрос мотивации ключевой. Еще в 1966 группа советских психологов А.С. Арсеньев, Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов подробно разобрали

Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

Иван Колупаев
4 часа назад
Ну вы к примеру тоже не способны создать ОТО как впрочем и остальные 99,9% населения Земли. Опять же между неспособны сейчас и неспособны в принципе

Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

Igor Baybakov
4 часа назад
Конкуренция важна в конце концов

Для марсианской миссии NASA выбрало ракету Blue Origin, а не SpaceXДля марсианской миссии NASA выбрало ракету Blue Origin, а не SpaceX

Александр Березин
4 часа назад
Sam Dowson, это безусловно так. То, то со стандартной моделью что-то не так -- тоже сомнений не вызывает.

Карликовые галактики отклонились от стандартной космологической моделиКарликовые галактики отклонились от стандартной космологической модели

Sam Dowson
4 часа назад
Если модель говорит: должно быть так, а реальные наблюдения не имеют ни единого подтверждения, значит что-то не так с моделью, а не с реальностью.

Карликовые галактики отклонились от стандартной космологической моделиКарликовые галактики отклонились от стандартной космологической модели

Николай Цыгикало
4 часа назад
на здоровье) В декабре там же ещё один выйдет, по боевой низкоорбитальной спутниковой сети инфракрасного наблюдения нового типа, затачиваемой под

Индия запланировала новую амбициозную миссию на ЛунуИндия запланировала новую амбициозную миссию на Луну

Александр Березин
4 часа назад
Zhe Sh, "Ну, нет никакой разницы между "разумом" и "китайской комнатой" Разница между разумом и китайской комнатой вполне осязаема -- китайская

Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

Александр Березин
5 часов назад
Дмитрий Тишуренков, не могли бы изложить свою мысль более развернуто? В текущем виде она не вполне ясна.

Абсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с ГерманиейАбсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с Германией

Affidavit Donda
5 часов назад
И опять настрочила о себе в третьем лице.

Опубликованы снимки — победители конкурса дикой природы NANPAОпубликованы снимки — победители конкурса дикой природы NANPA

Affidavit Donda
5 часов назад
Спасибо за ссылку на интересный материал.

Индия запланировала новую амбициозную миссию на ЛунуИндия запланировала новую амбициозную миссию на Луну

Олег Числов
6 часов назад
Как видно приятно убивать безнаказанно,койоты не евреи ответить нечем!

Опубликованы снимки — победители конкурса дикой природы NANPAОпубликованы снимки — победители конкурса дикой природы NANPA

Александр Березин
6 часов назад
Sam Dowson, дело в том, что (в стандартной космологической модели) основная масса галактики равномерно распределена в галактическом гало, а вовсе не в

Карликовые галактики отклонились от стандартной космологической моделиКарликовые галактики отклонились от стандартной космологической модели

Affidavit Donda
6 часов назад
А давайте-ка нахлобучим одну модельку B-2 на другую. p.s. Биплан? Чоэта? По телеку не показывали.

Китай представил новаторский тандемный беспилотникКитай представил новаторский тандемный беспилотник

Борис Шишкин
7 часов назад
Не Психея, а псих.

Для марсианской миссии NASA выбрало ракету Blue Origin, а не SpaceXДля марсианской миссии NASA выбрало ракету Blue Origin, а не SpaceX

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно