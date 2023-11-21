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«Странную блюющую птицу» признали птицей века в Новой Зеландии

В Новой Зеландии недавно завершилось голосование на звание «Птицы века». В конкурсе победила австралазийская хохлатая поганка, набравшая более 290 тысяч голосов.

Австралазийская хохлатая поганка / © Peter Foulds

Популярность хохлатой поганке обеспечил комик Джон Оливер, который назвал ее «странной блюющей птицей» и развернул целую рекламную кампанию в США, Европе, Индии и даже Бразилии.

Хохлатая поганка обитает на прудах и озерах Евразии, Австралии, Тасмании и Новой Зеландии и известна тем, что поедает собственные перья, чтобы вызвать рвотный рефлекс и исторгнуть паразитов. От этого и пошло прозвище, которым наградил птицу Оливер.