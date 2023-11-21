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В Индии истребители устремились в погоню за НЛО

Воздушное пространство над Импхалом (столица штата Манипур) 19 ноября временно закрыли, а все полеты в международном аэропорту Бир Тикендраджит остановили более чем на три часа. Дело в том, что командование ВВС поднимало в воздух истребители после того, как над авиагаванью заметили неопознанный летающий объект.

Неопознанный летающий объект над аэропортом Бир Тикендраджит / © UFO Sectoin 51

Диспетчер Управления воздушного движения Импхала сообщил, что над зданием терминала заметили неопознанный летающий объект, который двигался на юг и некоторое время оставался там неподвижным.

После этого он переместился к юго-западу от аэродрома, а затем исчез. Военно-воздушные силы подняли два реактивных самолета Rafale после сигнала о появлении НЛО, однако обнаружить объект не удалось.

© The Economic Times