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Архитектурный шедевр с каскадной крышей признали лучшим новым зданием в мире

Недавно был объявлен победитель конкурса «Здание года», который проводится в рамках Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival, WAF). Главную награду получила университетская постройка Prestige University, спроектированная индийским бюро Sanjay Puri Architects.

Комплекс Prestige University / © Vinay Panjwani

Жюри высоко оценило ее необычную многоуровневую крышу, которая одновременно служит огромным открытым амфитеатром.

Комплекс Prestige University расположен в городе Индор (Индия) на территории кампуса площадью около 13 гектаров. В здании размещаются основные административные службы университета, аудитория, помещения для семинаров, библиотека и столовая. Самая примечательная особенность сооружения — его крыша. На первый взгляд ее сложная геометрия может напомнить рисунки нидерландского художника Маурица Эшера, однако вдохновение для проекта архитекторы черпали в гораздо более древней местной традиции.

Речь идет о ступенчатых колодцах Индии, которые существуют уже более тысячи лет. Их строили для хранения воды, а также использовали как общественные пространства, где люди могли встречаться и общаться.

Сложная конструкция крыши включает 463 ступенчатые площадки. Вместе они образуют гигантский амфитеатр под открытым небом, рассчитанный в общей сложности на 9000 зрителей.

Комплекс Prestige University / © Vinay Panjwani

Внутренние пространства здания отличаются просторной планировкой и хорошей вентиляцией. Естественное освещение обеспечивают внутренние дворы: рассеянный свет проникает в помещения, благодаря чему снижается потребность в кондиционировании воздуха, хотя полностью отказаться от него не удаётся. Это особенно важно для региона с жарким климатом, где на протяжении большей части года температура держится в пределах 30–40 °C.

«По оценке жюри, победивший проект объединяет масштабное строительство с ландшафтным решением, учитывающим особенности местного климата. Из-за сильной жары в подобных условиях часто приходится прибегать к кондиционированию воздуха и другим инженерным системам, — рассказал Пол Финч, программный директор Всемирного фестиваля архитектуры. — В данном случае анализ и преобразование пространства в горизонтальном и вертикальном разрезах позволили создать архитектурное решение, которое может стать основой для новых подходов к проектированию зданий, объединяющих природный ландшафт и образовательную среду».

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