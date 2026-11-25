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Архитектурный шедевр с каскадной крышей признали лучшим новым зданием в мире
Недавно был объявлен победитель конкурса «Здание года», который проводится в рамках Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival, WAF). Главную награду получила университетская постройка Prestige University, спроектированная индийским бюро Sanjay Puri Architects.
Жюри высоко оценило ее необычную многоуровневую крышу, которая одновременно служит огромным открытым амфитеатром.
Комплекс Prestige University расположен в городе Индор (Индия) на территории кампуса площадью около 13 гектаров. В здании размещаются основные административные службы университета, аудитория, помещения для семинаров, библиотека и столовая. Самая примечательная особенность сооружения — его крыша. На первый взгляд ее сложная геометрия может напомнить рисунки нидерландского художника Маурица Эшера, однако вдохновение для проекта архитекторы черпали в гораздо более древней местной традиции.
Речь идет о ступенчатых колодцах Индии, которые существуют уже более тысячи лет. Их строили для хранения воды, а также использовали как общественные пространства, где люди могли встречаться и общаться.
Сложная конструкция крыши включает 463 ступенчатые площадки. Вместе они образуют гигантский амфитеатр под открытым небом, рассчитанный в общей сложности на 9000 зрителей.
Внутренние пространства здания отличаются просторной планировкой и хорошей вентиляцией. Естественное освещение обеспечивают внутренние дворы: рассеянный свет проникает в помещения, благодаря чему снижается потребность в кондиционировании воздуха, хотя полностью отказаться от него не удаётся. Это особенно важно для региона с жарким климатом, где на протяжении большей части года температура держится в пределах 30–40 °C.
«По оценке жюри, победивший проект объединяет масштабное строительство с ландшафтным решением, учитывающим особенности местного климата. Из-за сильной жары в подобных условиях часто приходится прибегать к кондиционированию воздуха и другим инженерным системам, — рассказал Пол Финч, программный директор Всемирного фестиваля архитектуры. — В данном случае анализ и преобразование пространства в горизонтальном и вертикальном разрезах позволили создать архитектурное решение, которое может стать основой для новых подходов к проектированию зданий, объединяющих природный ландшафт и образовательную среду».
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