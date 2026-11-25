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От детализации до глобального охвата: представлен новый спутник Freetail 5
Американская компания Umbra представила радарный спутник нового поколения: он способен снимать поверхность Земли с разрешением до пяти сантиметров прямо с орбиты.
Аппарат, получивший название Freetail 5 (FT‑05), объединяет радиолокационную антенну диаметром пять метров и программно‑определяемую архитектуру; масса спутника — около 200 килограммов. В компании заявили, что система обеспечивает возможности радиолокационной съемки, которые традиционно были доступны лишь для куда более крупных аппаратов. Спутник входит в новую линейку многоцелевых космических аппаратов Freetail американского производства. По сравнению с существующими разработками компании он обладает вчетверо большей мощностью радара и вдвое большей площадью антенны — развернутая площадь антенны составляет 20 квадратных метров.
По данным Umbra, система способна ежедневно формировать сотни высококачественных снимков с разрешением 25 сантиметров на один спутник, при этом потенциал съемки достигает пяти сантиметров. Радиолокационная аппаратура спутника может быть настроена на полосу пропускания до четырех гигагерц.
В отличие от обычных оптических спутников, радиолокационные системы с синтезированной апертурой способны снимать поверхность Земли ночью и сквозь облачный покров. Благодаря этому они особенно ценны для наблюдения за районами, где темнота, погодные или атмосферные условия ограничивают возможности традиционной спутниковой съемки. В Umbra отмечают, что Freetail 5 разрабатывается для оборонных, разведывательных и передовых исследовательских задач США и их союзников. Среди сфер применения — съемка с высоким разрешением, наблюдение за морской обстановкой, экологический мониторинг, реагирование на чрезвычайные ситуации и научные исследования.
Спутник будет поддерживать формирование снимков с одинарной, двойной и четверной поляризацией и сможет работать как на полярных, так и на орбитах со средним наклонением. Это призвано обеспечить глобальный охват и более частую съемку приоритетных регионов. Кроме того, аппарат получит расширенные возможности — в том числе полет в составе спутниковой группировки, мультистатическую съемку, получение 3D‑изображений за один проход и прямую передачу данных в зону интереса. Такие функции позволят нескольким космическим аппаратам работать совместно, чтобы повысить качество съемки и точность геолокации.
Также Umbra планирует реализовать функцию когерентного выявления изменений — методику, которая сопоставляет радарные наблюдения, чтобы фиксировать едва заметные изменения на местности. В компании утверждают, что система способна обнаруживать изменения в субсантиметровом диапазоне.
Компания планирует запустить первый спутник Freetail 5 в начале 2028 года, а затем развернуть более крупную спутниковую группировку.
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