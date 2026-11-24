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Крупнейшую в мире плавучую волновую электростанцию подготовили к испытаниям в Атлантике
Плавучая установка для преобразования энергии морских волн мощностью один мегаватт, считающаяся самой мощной в мире в своем классе, недавно получила разрешение приступить к морским испытаниям у побережья Шотландии.
Установка массой 826 тонн, получившая обозначение OE35, разработана ирландской компанией OceanEnergy. Теперь ей предстоит пройти испытания в Европейском центре морской энергетики на Оркнейских островах в рамках поддерживаемого Евросоюзом проекта WEDUSEA.
Номинальная мощность преобразователя может достигать 1,25 мегаватт. Его длина составляет почти 38 метров, ширина — около 18 метров, а осадка превышает девять метров. В течение двух лет установка будет проходить демонстрационные испытания в водах Атлантического океана. Специалисты оценят ее технические характеристики и воздействие на окружающую среду.
Преобразователь OE35 вырабатывает электричество за счет движения морских волн. Установка плавает на поверхности океана, а ее нижняя часть открыта для поступления воды. Когда волны проходят через расположенное под водой отверстие, уровень воды внутри конструкции начинает подниматься и опускаться. Это движение приводит к попеременному сжатию и расширению заключенного внутри воздуха. Воздушный поток проходит через турбину, приводя ее во вращение и обеспечивая выработку электроэнергии. Весь процесс основан на естественном движении морской воды и не требует сжигания ископаемого топлива.
Во время демонстрационных испытаний электроэнергия, вырабатываемая установкой мощностью один мегаватт, будет передаваться в британскую энергосеть по уже существующим подводным кабелям. Одна из главных задач проекта — подтвердить эффективность технологии в реальных условиях атлантического волнения. Кроме того, специалисты оценят, насколько подобная система подходит для создания будущих коммерческих волновых электростанций.
Проект WEDUSEA предусматривает три этапа. На первом планируется разработать и построить преобразователь волновой энергии. Второй этап предполагает двухлетние испытания установки в Атлантическом океане. Исследователи оценят ее технические характеристики, эффективность работы и воздействие на окружающую среду. Заключительный этап будет посвящен коммерциализации технологии и использованию результатов испытаний для разработки более крупных проектов в области волновой энергетики.
Новая установка сможет способствовать снижению стоимости получения энергии морских волн и открыть дорогу более масштабным коммерческим проектам.
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