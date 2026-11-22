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Рейтинг: видеоигры с самыми высокими оценками критиков за всю историю

От GoldenEye 007 и Halo до Grand Theft Auto и The Legend of Zelda — некоторые из самых известных игровых франшиз получили от критиков практически идеальные оценки.

Рейтинг: видеоигры с самыми высокими оценками критиков за всю историю / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 33 видеоигры, набравшие не менее 96 баллов из 100 в рейтинге лучших игр за всю историю по версии Metacritic. Данные основаны на оценках критиков по состоянию на 18 ноября 2026 года. Metacritic переводит рецензии в 100-балльную систему и при расчете итогового рейтинга (Metascore) присваивает оценкам некоторых изданий больший вес.

Grand Theft Auto VI и оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time получили одинаковую оценку Metascore — 99 баллов из 100. Это единственные две игры на инфографике, достигшие такого результата.

Вышедшая в 1998 году Ocarina of Time перенесла серию Zelda в трехмерное пространство на консоли Nintendo 64 и представила систему Z-targeting — механизм автоматического захвата целей, оказавший влияние на многие последующие приключенческие экшены. Ремейк игры для Nintendo Switch 2, выпущенный в 2026 году, стал одной из немногих относительно новых разработок, попавших в рейтинг.

Лишь пять из 33 представленных игр получили 98 баллов или выше. Три из них набрали ровно 98 баллов: SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 и Grand Theft Auto IV. Эти проекты представляют разные жанры — файтинги, платформеры и игры с открытым миром, посвященные криминальной тематике, — и относятся к разным поколениям игровых систем.

Самой ранней игрой в хронологическом рейтинге стала GoldenEye 007, вышедшая в 1997 году и получившая 96 баллов.

На долю Nintendo приходятся 12 из 22 эксклюзивных игр — больше, чем у всех остальных платформ вместе взятых. PlayStation представлена пятью проектами, а оставшиеся пять приходятся на ПК, Sega и Xbox.

Особенно заметно присутствие серии The Legend of Zelda: в рейтинг вошли пять ее игр, выпущенных для четырех поколений консолей Nintendo. Ни одна другая игровая франшиза не представлена столь широко.

В инфографике игры считаются мультиплатформенными, если в течение трех месяцев после первоначального выхода они появлялись на системах других производителей. Под это определение подходят 11 проектов.

В рейтинг также вошли четыре игры серии Grand Theft Auto, каждая из которых получила не менее 97 баллов. GTA III вышла на PlayStation 2 в октябре 2001 года, однако версия для ПК появилась лишь в мае следующего года — за пределами установленного трехмесячного периода. Поэтому игра не считается мультиплатформенной по критериям инфографики.

Три последующие части серии соответствуют этому определению. В их число входит GTA V, которая также занимает место среди самых продаваемых видеоигр за всю историю.

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