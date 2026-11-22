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Рейтинг: видеоигры с самыми высокими оценками критиков за всю историю
От GoldenEye 007 и Halo до Grand Theft Auto и The Legend of Zelda — некоторые из самых известных игровых франшиз получили от критиков практически идеальные оценки.
На инфографике представлены 33 видеоигры, набравшие не менее 96 баллов из 100 в рейтинге лучших игр за всю историю по версии Metacritic. Данные основаны на оценках критиков по состоянию на 18 ноября 2026 года. Metacritic переводит рецензии в 100-балльную систему и при расчете итогового рейтинга (Metascore) присваивает оценкам некоторых изданий больший вес.
Grand Theft Auto VI и оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time получили одинаковую оценку Metascore — 99 баллов из 100. Это единственные две игры на инфографике, достигшие такого результата.
Вышедшая в 1998 году Ocarina of Time перенесла серию Zelda в трехмерное пространство на консоли Nintendo 64 и представила систему Z-targeting — механизм автоматического захвата целей, оказавший влияние на многие последующие приключенческие экшены. Ремейк игры для Nintendo Switch 2, выпущенный в 2026 году, стал одной из немногих относительно новых разработок, попавших в рейтинг.
Лишь пять из 33 представленных игр получили 98 баллов или выше. Три из них набрали ровно 98 баллов: SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 и Grand Theft Auto IV. Эти проекты представляют разные жанры — файтинги, платформеры и игры с открытым миром, посвященные криминальной тематике, — и относятся к разным поколениям игровых систем.
Самой ранней игрой в хронологическом рейтинге стала GoldenEye 007, вышедшая в 1997 году и получившая 96 баллов.
На долю Nintendo приходятся 12 из 22 эксклюзивных игр — больше, чем у всех остальных платформ вместе взятых. PlayStation представлена пятью проектами, а оставшиеся пять приходятся на ПК, Sega и Xbox.
Особенно заметно присутствие серии The Legend of Zelda: в рейтинг вошли пять ее игр, выпущенных для четырех поколений консолей Nintendo. Ни одна другая игровая франшиза не представлена столь широко.
В инфографике игры считаются мультиплатформенными, если в течение трех месяцев после первоначального выхода они появлялись на системах других производителей. Под это определение подходят 11 проектов.
В рейтинг также вошли четыре игры серии Grand Theft Auto, каждая из которых получила не менее 97 баллов. GTA III вышла на PlayStation 2 в октябре 2001 года, однако версия для ПК появилась лишь в мае следующего года — за пределами установленного трехмесячного периода. Поэтому игра не считается мультиплатформенной по критериям инфографики.
Три последующие части серии соответствуют этому определению. В их число входит GTA V, которая также занимает место среди самых продаваемых видеоигр за всю историю.
Комментарии
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
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