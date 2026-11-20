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Нужно ли мыть орехи?
Большинство людей моют фрукты и овощи. Однако возникает вопрос: нужно ли мыть орехи? Постараемся разобраться в этом.
В магазинах представлено огромное разнообразие орехов: миндаль, арахис, фундук, кедровые орехи. Конечно, с точки зрения ботаники не все это — орехи, но обыватели привыкли называть их именно так. Продаются они как на развес, так и в вакуумных упаковках.
Интуитивно, купив орехи, дома их хочется помыть. Особенно, если их брали на развес. И, действительно, чего только на их поверхности не встретишь, в том числе кишечные палочки, сальмонеллу и грибок аспергилл. Встречали там также пеницилл и мукор.
Во время производства, фасовки и доставки орехи становятся лишь грязнее. Потребителям не стоит ожидать, что каждый продавец и производитель обязательно вымоет или обработает их.
В итоге покупатели рискуют подхватить кишечную инфекцию с полным комплектом «бонусов»: температура, понос, рвота. Тяжелее всего такие инфекции переносят дети и пожилые люди.
Грибки тоже небезобидные. Правда, эффект от них не такой быстрый. Однако если постоянно употреблять продукты с грибками, печень «спасибо» не скажет. Некоторые виды грибов вырабатывают микотоксины (ядовитые вещества), в том числе афлатоксины. Большие дозы этих ядовитых веществ могут привести к острому поражению печени, а их длительное воздействие связывают с повышенным риском рака печени.
Мыть орехи гипотетически можно — от пыли это избавит. Вот только есть риск, что бактерии на орехах останутся. Если орехи замачивать, то можно и вовсе создать более комфортную среду для некоторых бактерий. В итоге их станет только больше.
Так что остается делать? Лучше прожарить орехи в духовке. 15 минут при 150 градусах Цельсия позволят убить многие бактерии и грибки. Вот только микотоксины довольно устойчивы к нагреванию. Если орех выглядит подозрительно, например, потемнел или оказался горьким на вкус, лучше его отправить в урну.
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