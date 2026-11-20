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Чем закончилась встреча рыси и домашней кошки

Рыжая рысь гонится за домашней кошкой. Кажется, судьба кошки уже предрешена. Ей остается только бежать, но в какой-то момент поведение кошки меняется.

© shaydenae93 / TikTok

Встречу двух представителей кошачьих засняла камера безопасности Blink. Произошла она в американском штате Огайо.

В начале ролика рыжая рысь преследовала кота. Однако вместо того, чтобы продолжить гонку, питомец остановился, развернулся в сторону дикой кошки и начал издавать странные звуки, напоминающие что-то вроде: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!

© shaydenae93 / TikTok

Хотя рысь явно была крупнее кота, дикий зверь в начале замедлился, а потом решил отступить. Что именно заставило рысь уйти, сказать сложно. Такие встречи могут закончиться для домашних питомцев фатально.

При этом авторы ролика отметили, что в погоне участвовала не их, а соседская кошка. Их питомец в это время находился дома.

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