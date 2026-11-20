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Ученые составили новую карту почв Земли с сеткой в 90 метров

Международная группа исследователей оценила 20 физических и химических свойств почвы по всему миру. Новая база показывает, как они меняются между шестью слоями по глубине.

Расчетные свойства верхних пяти сантиметров почвы по данным GSDEv2 / © Gaosong Shi и соавторы, CC BY 4.0

Исследователи 12 ноября представили вторую версию глобального набора почвенных данных GSDE. В него вошли оценки кислотности, содержания органического углерода, плотности и доли глины, а также другие свойства почвы.

Авторы привели к единому формату 234 785 почвенных профилей. Чтобы заполнить промежутки между местами отбора проб, они обучили модели и учли региональные почвенные базы Китая, США, Африки, Канады и Австралии.

Номинальный шаг расчетной сетки составляет 90 метров. Для задач, где такая детализация избыточна, команда выпустила карты с шагом в километр. Они содержат средние оценки и диапазоны, по которым можно судить о неопределенности модели.

В Китае авторы отдельно проверили, как учет региональных данных повлиял на оценку органического углерода в верхних пяти сантиметрах почвы. При проверке по пространственным блокам среднеквадратичная ошибка оказалась на 31,8% ниже, чем у версии без местных данных.

Такие карты нужны, в частности, моделям влажности почвы. Точность оценок зависит от плотности исходных наблюдений. Сейчас работа опубликована в виде препринта и проходит рецензирование в Earth System Science Data.

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