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Ученые составили новую карту почв Земли с сеткой в 90 метров
Международная группа исследователей оценила 20 физических и химических свойств почвы по всему миру. Новая база показывает, как они меняются между шестью слоями по глубине.
Исследователи 12 ноября представили вторую версию глобального набора почвенных данных GSDE. В него вошли оценки кислотности, содержания органического углерода, плотности и доли глины, а также другие свойства почвы.
Авторы привели к единому формату 234 785 почвенных профилей. Чтобы заполнить промежутки между местами отбора проб, они обучили модели и учли региональные почвенные базы Китая, США, Африки, Канады и Австралии.
Номинальный шаг расчетной сетки составляет 90 метров. Для задач, где такая детализация избыточна, команда выпустила карты с шагом в километр. Они содержат средние оценки и диапазоны, по которым можно судить о неопределенности модели.
В Китае авторы отдельно проверили, как учет региональных данных повлиял на оценку органического углерода в верхних пяти сантиметрах почвы. При проверке по пространственным блокам среднеквадратичная ошибка оказалась на 31,8% ниже, чем у версии без местных данных.
Такие карты нужны, в частности, моделям влажности почвы. Точность оценок зависит от плотности исходных наблюдений. Сейчас работа опубликована в виде препринта и проходит рецензирование в Earth System Science Data.
Комментарии
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Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
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