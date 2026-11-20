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NASA назвало дату показа первых снимков космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»

Первые изображения с нового телескопа обнародуют 7 декабря на научной конференции в Сан-Франциско. NASA покажет их в прямом эфире.

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» в чистой комнате Центра Годдарда, ноябрь 2025 года / © NASA, Jolearra Tshiteya

NASA 17 ноября уточнило время презентации. Она начнется 7 декабря в 12:30 по Сан-Франциско, или в 23:30 по Москве. Изображения одновременно появятся на сайте агентства.

Снимки представят на ежегодной конференции Американского геофизического союза. Агентство собирается показать, какую часть неба телескоп способен охватить в одном наблюдении и как выглядят его широкоугольные изображения.

Телескоп назвали в честь Нэнси Грейс Роман, первого руководителя астрономических программ NASA. Миссия рассчитана на широкие обзоры в инфракрасном диапазоне. По данным наблюдений ученые будут исследовать темную энергию, темную материю и планеты за пределами Солнечной системы.

В сентябре NASA сообщило о включении главного прибора телескопа и проверке коронографа. Коронограф предназначен для подавления света яркой звезды, мешающего увидеть более слабые объекты рядом с ней.

NASA покажет презентацию на сайте и в прямом эфире NASA Live. Саму трансляцию можно посмотреть одновременно с появлением фотографий.

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