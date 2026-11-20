Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA назвало дату показа первых снимков космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»
Первые изображения с нового телескопа обнародуют 7 декабря на научной конференции в Сан-Франциско. NASA покажет их в прямом эфире.
NASA 17 ноября уточнило время презентации. Она начнется 7 декабря в 12:30 по Сан-Франциско, или в 23:30 по Москве. Изображения одновременно появятся на сайте агентства.
Снимки представят на ежегодной конференции Американского геофизического союза. Агентство собирается показать, какую часть неба телескоп способен охватить в одном наблюдении и как выглядят его широкоугольные изображения.
Телескоп назвали в честь Нэнси Грейс Роман, первого руководителя астрономических программ NASA. Миссия рассчитана на широкие обзоры в инфракрасном диапазоне. По данным наблюдений ученые будут исследовать темную энергию, темную материю и планеты за пределами Солнечной системы.
В сентябре NASA сообщило о включении главного прибора телескопа и проверке коронографа. Коронограф предназначен для подавления света яркой звезды, мешающего увидеть более слабые объекты рядом с ней.
NASA покажет презентацию на сайте и в прямом эфире NASA Live. Саму трансляцию можно посмотреть одновременно с появлением фотографий.
Комментарии
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Воспользоваться полностью беспилотным такси согласились бы 46% россиян, тогда как 42% отказались бы от такой поездки. Мужчины и молодые участники исследования оказались заметно восприимчивее к новой технологии, чем женщины и люди старшего возраста.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
14 Сентября, 2021
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно