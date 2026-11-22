Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Португалия создает морской заповедник площадью 173 тысячи квадратных километров
Заповедник имени короля Карлуша I займет часть Атлантики между Мадейрой и побережьем Алентежу. Его площадь почти вдвое больше площади суши самой Португалии.
Совет министров Португалии 11 ноября одобрил декрет о создании природного морского заповедника имени короля Карлуша I. По площади он станет одной из крупнейших охраняемых морских территорий в северо-восточной Атлантике.
Заповедник охватит комплекс подводных возвышенностей Мадейра-Торе. На глубоководных участках этого района обитают холодноводные кораллы и губки. Правительство включило в задачи заповедника охрану этих сообществ и видов, которым угрожает исчезновение.
На том же заседании министры одобрили отдельный декрет о зоне охраны Банка Горриндж к юго-западу от мыса Сан-Висенти. Ее площадь — около 22,9 тысячи квадратных километров. Меры по обеим территориям будут согласованы между собой.
Имя заповеднику дали в честь Карлуша I, который с 1896 по 1904 год руководил двенадцатью океанографическими экспедициями. Их участники составляли карты морского дна, собирали данные о течениях и описывали морские виды.
Карту заповедника правительство опубликовало еще при обсуждении проекта. На ней белым выделили будущую охраняемую зону, а отдельными контурами показали территориальные воды и исключительные экономические зоны материковой Португалии, Мадейры и Азорских островов.
Комментарии
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
10 Июля, 2020
Великие мореходы Хейердала
17 Декабря, 2021
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
21 Сентября, 2015
Несостоявшиеся вечные двигатели
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно