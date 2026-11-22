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Португалия создает морской заповедник площадью 173 тысячи квадратных километров

Заповедник имени короля Карлуша I займет часть Атлантики между Мадейрой и побережьем Алентежу. Его площадь почти вдвое больше площади суши самой Португалии.

Границы заповедника на карте проекта обозначены белым / © Правительство Португалии

Совет министров Португалии 11 ноября одобрил декрет о создании природного морского заповедника имени короля Карлуша I. По площади он станет одной из крупнейших охраняемых морских территорий в северо-восточной Атлантике.

Заповедник охватит комплекс подводных возвышенностей Мадейра-Торе. На глубоководных участках этого района обитают холодноводные кораллы и губки. Правительство включило в задачи заповедника охрану этих сообществ и видов, которым угрожает исчезновение.

На том же заседании министры одобрили отдельный декрет о зоне охраны Банка Горриндж к юго-западу от мыса Сан-Висенти. Ее площадь — около 22,9 тысячи квадратных километров. Меры по обеим территориям будут согласованы между собой.

Имя заповеднику дали в честь Карлуша I, который с 1896 по 1904 год руководил двенадцатью океанографическими экспедициями. Их участники составляли карты морского дна, собирали данные о течениях и описывали морские виды.

Карту заповедника правительство опубликовало еще при обсуждении проекта. На ней белым выделили будущую охраняемую зону, а отдельными контурами показали территориальные воды и исключительные экономические зоны материковой Португалии, Мадейры и Азорских островов.

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