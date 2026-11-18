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National Geographic представил самые впечатляющие фотографии 2026 года

Любопытные золотистые лангуры Ги — названные в честь натуралиста, впервые описавшего этих животных в 1950-х годах, — заглядывают в объектив камеры / © Prakash Matada / National Geographic

Фотографии были отобраны из более чем миллиона снимков, сделанных фотографами National Geographic в разных уголках планеты. Нынешняя коллекция позволяет по-новому взглянуть на мир природы, человеческую изобретательность и удивительные способы, с помощью которых люди и животные приспосабливаются к меняющейся окружающей среде.

Мурены, нерестящиеся в естественной среде обитания / © Tony Wu / National Geographic

Снимки переносят зрителей из ледяных глубин у берегов Гренландии в горные районы Перу, открывая моменты удивления, стойкости и научных открытий, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

Когда-то вокруг крупнейшего соленого озера Китая располагалось промышленное поселение, жители которого занимались добычей соли и лития. Однако в последнее время это место неожиданно превратилось в популярную туристическую достопримечательность. Здесь строят огромное колесо обозрения, с которого можно будет любоваться примерно 6000 квадратных километров кристально чистой воды и окружающими озеро горнодобывающими предприятиями / © George Steinmetz / National Geographic

Благодаря исключительному доступу к труднодоступным местам и профессионализму фотографов National Geographic эта коллекция воплощает характерные для журнала любознательность, стремление к открытиям и дух исследовательских приключений.

Траектория движения Солнца, снятая с западной наблюдательной площадки солнечной обсерватории Чанкильо в районе Касма (регион Анкаш, Перу) / © Diego López Calvín / National Geographic

В водах Новой Зеландии карликовый полосатик с широко раскрытой пастью бросается за скоплением криля / © Ralph Pace / National Geographic

Среди наиболее примечательных работ — первые в истории фотографии мурен, нерестящихся в естественной среде обитания. Их удалось сделать фотографу Тони Ву после девяти месяцев полевых наблюдений в Японии. На другом снимке запечатлен альпинист, повисший на отвесной скале над морем в Испании вскоре после полного солнечного затмения.

Альпинист Крис Шарма повис на горизонтальном участке известняковой скалы вскоре после полного солнечного затмения, наблюдавшегося в Испании в августе / © Chris Burkard / National Geographic

Гренландская полярная акула проплывает под метровым слоем морского льда неподалеку от деревни Кулусук в восточной Гренландии / © Kiliii Yüyan / National Geographic

Особое впечатление производит встреча с гренландской полярной акулой — одним из самых долгоживущих позвоночных на планете. Фотограф Килии Юян запечатлел ее в водах фьорда Аммассалик у берегов Гренландии, где температура составляла всего около −2°C. Это были одни из самых суровых условий, в которых фотографам National Geographic приходилось работать в течение года.

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