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National Geographic представил самые впечатляющие фотографии 2026 года
Журнал National Geographic представил подборку «Фотографии 2026 года», в которую вошли самые лучшие снимки, запечатлевшие важнейшие события, открытия и малоизвестные истории уходящего года.
Фотографии были отобраны из более чем миллиона снимков, сделанных фотографами National Geographic в разных уголках планеты. Нынешняя коллекция позволяет по-новому взглянуть на мир природы, человеческую изобретательность и удивительные способы, с помощью которых люди и животные приспосабливаются к меняющейся окружающей среде.
Снимки переносят зрителей из ледяных глубин у берегов Гренландии в горные районы Перу, открывая моменты удивления, стойкости и научных открытий, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.
Благодаря исключительному доступу к труднодоступным местам и профессионализму фотографов National Geographic эта коллекция воплощает характерные для журнала любознательность, стремление к открытиям и дух исследовательских приключений.
Среди наиболее примечательных работ — первые в истории фотографии мурен, нерестящихся в естественной среде обитания. Их удалось сделать фотографу Тони Ву после девяти месяцев полевых наблюдений в Японии. На другом снимке запечатлен альпинист, повисший на отвесной скале над морем в Испании вскоре после полного солнечного затмения.
Особое впечатление производит встреча с гренландской полярной акулой — одним из самых долгоживущих позвоночных на планете. Фотограф Килии Юян запечатлел ее в водах фьорда Аммассалик у берегов Гренландии, где температура составляла всего около −2°C. Это были одни из самых суровых условий, в которых фотографам National Geographic приходилось работать в течение года.
Комментарии
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27 Февраля, 2016
Космические гиганты: топ самых больших звезд
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