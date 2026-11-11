Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае стартовало строительство ГАЭС на высоте 4000 метров

В Китае началось строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Делинха в провинции Цинхай на северо-западе страны. Как сообщила Комиссия по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР (SASAC), это будет самая высокогорная ГАЭС в северо-западном регионе Китая.

В Китае стартовало строительство ГАЭС на высоте 4000 метров / © Синьхуа

Станция расположится в поселке Сюйцзи. Ее установленная мощность составит 600 мегаватт, а нормальный подпорный уровень верхнего водохранилища будет находиться на высоте 4008 м над уровнем моря.

Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, расходуя при этом 1,6 миллиарда киловатт-часов на перекачку воды в верхнее водохранилище. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2034 году.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) представляют собой экологически чистые системы хранения энергии, позволяющие гибко регулировать нагрузку на энергосеть. В часы низкого потребления электроэнергии ее избыток используется для перекачки воды из нижнего водохранилища в верхнее. Таким образом электрическая энергия запасается в виде гравитационной потенциальной энергии воды. В периоды пикового спроса вода сбрасывается обратно вниз, вращая турбины и вырабатывая электричество.

ГАЭС выполняют несколько важных функций: сглаживают суточные колебания нагрузки, регулируют частоту и фазу электрического тока, а также обеспечивают резервные мощности на случай чрезвычайных ситуаций.

Новая станция позволит повысить гибкость управления энергосистемой, в которую поступает электричество от расположенного в городе крупного комплекса объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 10 000 мегаватт. Кроме того, она поможет восполнить существующий в регионе дефицит крупных систем накопления энергии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.