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В Китае стартовало строительство ГАЭС на высоте 4000 метров
В Китае началось строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Делинха в провинции Цинхай на северо-западе страны. Как сообщила Комиссия по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР (SASAC), это будет самая высокогорная ГАЭС в северо-западном регионе Китая.
Станция расположится в поселке Сюйцзи. Ее установленная мощность составит 600 мегаватт, а нормальный подпорный уровень верхнего водохранилища будет находиться на высоте 4008 м над уровнем моря.
Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, расходуя при этом 1,6 миллиарда киловатт-часов на перекачку воды в верхнее водохранилище. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2034 году.
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) представляют собой экологически чистые системы хранения энергии, позволяющие гибко регулировать нагрузку на энергосеть. В часы низкого потребления электроэнергии ее избыток используется для перекачки воды из нижнего водохранилища в верхнее. Таким образом электрическая энергия запасается в виде гравитационной потенциальной энергии воды. В периоды пикового спроса вода сбрасывается обратно вниз, вращая турбины и вырабатывая электричество.
ГАЭС выполняют несколько важных функций: сглаживают суточные колебания нагрузки, регулируют частоту и фазу электрического тока, а также обеспечивают резервные мощности на случай чрезвычайных ситуаций.
Новая станция позволит повысить гибкость управления энергосистемой, в которую поступает электричество от расположенного в городе крупного комплекса объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 10 000 мегаватт. Кроме того, она поможет восполнить существующий в регионе дефицит крупных систем накопления энергии.
Комментарии
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.
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