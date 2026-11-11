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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: 10 самых продолжительных беспосадочных авиарейсов в мире

Перелет на другой конец света больше не обязательно предполагает пересадку. Некоторые из самых продолжительных регулярных авиарейсов сегодня занимают более 19 часов, устанавливая новые пределы возможностей беспосадочной пассажирской авиации.

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Рейтинг: 10 самых продолжительных беспосадочных авиарейсов в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг: 10 самых продолжительных беспосадочных авиарейсов в мире / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 10 самых продолжительных беспосадочных авиамаршрутов в мире, ранжированных по расписанию полетов. Она показывает, какие города соединяют эти сверхдальние рейсы.

Данные взяты с сайта Passrider. Продолжительность маршрутов указана по состоянию на сентябрь 2026 года и включает сезонные рейсы. При составлении рейтинга учитывалось более продолжительное расписание полета в одном из двух направлений, а при равенстве показателей — расстояние.

Авиакомпания Singapore Airlines занимает верхние строчки рейтинга. Ей принадлежат два единственных маршрута в мире, продолжительность которых по расписанию превышает 19 часов. Оба соединяют сингапурский аэропорт Чанги с Нью-Йорком: один рейс выполняется в аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK), другой — в международный аэропорт Ньюарк. Расстояние на маршруте до JFK составляет около 15 340 километров, что делает его одним из наиболее сложных беспосадочных перелетов в гражданской авиации. Разница в продолжительности двух рейсов составляет всего пять минут, а расстояния практически одинаковы. На обоих направлениях используются самолеты Airbus A350-900ULR, специально разработанные для сверхдальних перелетов. При этом предусмотренная расписанием продолжительность этих рейсов как минимум на 85 минут превышает показатели любого другого маршрута из первой десятки.

Австралийские направления занимают заметное место среди самых продолжительных беспосадочных авиарейсов мира. Несколько маршрутов из верхней части рейтинга обслуживает Qantas — одна из крупнейших мировых авиакомпаний по объему выручки.

Третье место занимает рейс из Перта в лондонский аэропорт Хитроу. Его продолжительность составляет 17 часов 50 минут, а расстояние — около 14 510 километров.

Столько же времени занимает перелет из нью-йоркского аэропорта JFK в Окленд, который выполняют Qantas и Air New Zealand, хотя расстояние здесь меньше — 14 215 километров.

Пятое место у маршрута Qantas Даллас/Форт-Уэрт — Мельбурн. Перелет занимает 17 часов 40 минут. На шестой позиции находится рейс United Airlines из Хьюстона в Сидней продолжительностью 17 часов 35 минут.

Большая протяженность маршрута не обязательно означает больше времени в воздухе. На расчетную продолжительность рейса влияют преобладающие ветры, направление полета и особенности планирования маршрута. Поэтому более короткий перелёт иногда занимает больше времени, чем более дальний.

Например, расстояние между Шэньчжэнем и Мехико составляет около 14 130 километров, а предусмотренная расписанием продолжительность рейса — 16 часов 15 минут. При этом перелет из Далласа/Форт-Уэрта в Гонконг, несмотря на меньшее расстояние (около 13 050 километров), занимает на целый час больше.

Среди других крупных сверхдальних маршрутов — Окленд — Дубай и Дубай — Лос-Анджелес. Оба обслуживает авиакомпания Emirates, а продолжительность каждого составляет 17 часов 5 минут. При этом расстояние на маршруте из Окленда почти на 800 километров больше.

Эти сверхдальние рейсы представляют особую категорию мировой гражданской авиации. В отличие от наиболее загруженных региональных авиамаршрутов, где основными показателями служат пассажиропоток и частота полетов, здесь на первый план выходят дальность и возможность преодолевать огромные расстояния без промежуточных посадок.

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# авиация
# инфографика
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