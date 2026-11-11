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Павианов научили решать геометрические задачи

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Ученые выяснили, что гвинейские павианы способны усваивать базовые геометрические понятия. Однако целенаправленное обучение не формирует у приматов человеческого «геометрического чутья» и способности целостно воспринимать правильность форм.

Биология
# абстрактное мышление
# геометрия
# павианы
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# эволюция
После обучения павианы лучше распознавали отдельные геометрические свойства фигур
После обучения павианы лучше распознавали отдельные геометрические свойства фигур / © Bernd Dittrich

В эксперименте под руководством ученых из Университета Париж-Сакле, Коллеж де Франс, Университета Экс-Марсель (Франция) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) участвовали 28 гвинейских павианов Papio papio из Центра приматологии в Руссе-сюр-Арке (Франция). Для сравнения результатов исследователи привлекли контрольную группу — 27 взрослых людей-добровольцев.

Животные жили группами и добровольно подходили к специальным интерактивным кабинам с сенсорными экранами, где за правильные ответы получали лакомство. Приматам предлагали задачи на категоризацию: на экране на короткое время появлялся стимул, следом — два произвольных абстрактных символа, один из которых означал правильный ответ, а второй — неверный.

Программа обучения состояла из пяти блоков. В трех геометрических блоках обезьянам показывали пары отрезков и учили отличать параллельные линии от непараллельных, прямой угол от непрямого, отрезки одинаковой длины — от разных. Еще два блока служили для контроля: в одном нужно было определить, совпадает ли цвет двух линий, а в другом — отнести фотографии реальных объектов к заданной категории.

Оказалось, павианы успешно усваивают эти правила и уверенно переносят их на совершенно новые примеры. Заминка возникла лишь с отрицанием равенства длин, поскольку животным было трудно обобщить понятие «неравные отрезки». Павианы, дошедшие до поздних этапов обучения, научились распознавать отдельные геометрические свойства и переносить эти правила на новые примеры. Однако далеко не все животные смогли завершить тренировочные блоки. Результаты этого исследования представили в препринте, опубликованном на сайте bioRxiv.org.

Главный вопрос эксперимента заключался в том, поможет ли освоение такого «курса геометрии» развить у приматов восприятие правильности форм. Для проверки до и после курса тренировок обезьян протестировали в задаче на поиск «лишней» фигуры среди шести четырехугольников. Для человека эта задача устроена так, что фигура, не соответствующая общему правилу, сразу бросается в глаза на фоне правильных симметричных фигур, но гораздо хуже заметен среди кривых трапеций. У павианов же после обучения точность ответов выросла равномерно для всех фигур без исключения, никакого преимущества для квадратов или прямоугольников так и не появилось.

По мнению авторов научной работы, способность распознавать отдельные геометрические свойства еще не запускает у животных так называемое композиционное мышление — умение складывать базовые элементы в единый абстрактный образ, которое, вероятно, остается уникальной чертой человеческого разума.

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Марк Чернов
Марк Чернов
203 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# абстрактное мышление
# геометрия
# павианы
# приматы
# эволюция
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