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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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Новый конкурент Rolls-Royce: BYD представила первый сверхроскошный электромобиль Altior

Китайская компания BYD представила в Абу-Даби новый сверхроскошный электрический лимузин Altior под маркой Yangwang, специализирующейся на премиальных машинах. Электромобиль получил распашные задние двери с петлями, расположенными сзади, четырехместный салон, а также широкий набор индивидуальных решений для оформления интерьера и экстерьера.

Сообщество
# #транспорт
# BYD
# Rolls-Royce
# электромобили
Электромобиль Altior / © BYD
Электромобиль Altior / © BYD

Altior, также известный под названием Dingyao, позиционируется как конкурент таких машин класса ультралюкс, как Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class и Maextro S800.

Длина Altior составляет около 5,6 метра. По сути, это представительский лимузин с четырехместным салоном. Однако, в отличие от конкурентов, включая Rolls-Royce, главными преимуществами новой модели BYD должны стать электрическая силовая установка и передовые системы управления машиной. В числе ключевых особенностей — четыре независимых электродвигателя, установленных непосредственно на каждом из колес. Такая схема должна обеспечить точное управление тягой и движением электромобиля.

Сообщается, что Altior оснащен активной подвеской. С помощью камер электромобиль распознает приближающиеся препятствия, в том числе неровности дорожного покрытия. Благодаря этому подвеска может заранее адаптироваться к особенностям дороги, а не реагировать на них уже после проезда препятствия.

Заявленный запас хода Altior достигает 1000 километров, однако этот показатель получен в ходе испытаний по китайскому циклу CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). По более строгому и приближенному к реальным условиям европейскому циклу WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) дальность поездки может составить около 800 километров. Впрочем, официального подтверждения этого значения пока нет.

По имеющимся данным, при использовании зарядных станций мегаваттного класса аккумулятор Altior можно зарядить с 10 до 70% примерно за пять минут. Однако BYD пока не раскрыла полные характеристики системы зарядки.

Силовая установка машины позволяет выполнять разворот практически на месте, двигаться по диагонали в так называемом крабовом режиме, а также сохранять устойчивость и управляемость при внезапной потере давления в шине.

Из всех технических решений наиболее интересной и впечатляющей выглядит система из четырех электродвигателей. В традиционных автомобилях распределение крутящего момента между колесами обеспечивается преимущественно механическими узлами, тормозными механизмами и дифференциалами. В системе BYD управление тягой осуществляется непосредственно на каждом колесе, причем независимо от остальных. Теоретически это позволяет электромобилю разворачиваться практически на одном месте и сохранять курсовую устойчивость даже при внезапном падении давления в одной из шин. Подобные технологии могут найти применение не только в машинах класса ультралюкс, но и в более широком спектре транспортных средств, особенно в сфере повышения безопасности и создания внедорожной техники.

Появление Altior отражает более масштабную тенденцию. Китайские автопроизводители, такие как BYD, больше не хотят ограничиваться конкуренцией за счет низких цен и масштабов производства. Теперь они стремятся закрепиться в самых престижных и высокодоходных сегментах мирового автомобильного рынка.

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Сообщество
# #транспорт
# BYD
# Rolls-Royce
# электромобили
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