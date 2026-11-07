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Видео: как играют котята манулов
Котята манулов — это тоже котята. Фотограф Николай Орлов заснял на видео, как юные хищники играют в горах Монголии.
Когда котята манулов рождаются, они мало похожи на своих пушистых родителей. Пушистые слепые комочки обычно появляются на свет весной.
Примерно на двадцатый день они открывают глаза, при этом глаза у них в начале голубые. К 45-му дню глаза зеленеют, а к 60-му — желтеют.
Постепенно они приобретают привычную форму мехового шара с плотным подшерстком. Мех, как у взрослых манулов, у них появляется примерно к двум месяцам. При этом в любом возрасте выглядят котята достаточно комично: очаровательные, неуклюжие и, как и все малыши, любят играть.
Забавные малыши не просто гоняются друг за другом. Они словно играют в прятки, сидят в засаде и неуклюже скачут по скалам. И одновременно они отрабатывают важнейший навык — учатся прятаться в горах.
Фотограф Николай Орлов встретил этих котят в горах Монголии. Взрослые манулы — животные осторожные, зато малыши любят иногда поиграть рядом с логовом. Так что эта встреча фотографа закончилась забавным видео.
Комментарии
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