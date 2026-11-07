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Видео: как играют котята манулов

Котята манулов — это тоже котята. Фотограф Николай Орлов заснял на видео, как юные хищники играют в горах Монголии.

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

Когда котята манулов рождаются, они мало похожи на своих пушистых родителей. Пушистые слепые комочки обычно появляются на свет весной.

Примерно на двадцатый день они открывают глаза, при этом глаза у них в начале голубые. К 45-му дню глаза зеленеют, а к 60-му — желтеют.

Постепенно они приобретают привычную форму мехового шара с плотным подшерстком. Мех, как у взрослых манулов, у них появляется примерно к двум месяцам. При этом в любом возрасте выглядят котята достаточно комично: очаровательные, неуклюжие и, как и все малыши, любят играть.

Забавные малыши не просто гоняются друг за другом. Они словно играют в прятки, сидят в засаде и неуклюже скачут по скалам. И одновременно они отрабатывают важнейший навык — учатся прятаться в горах.

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

Фотограф Николай Орлов встретил этих котят в горах Монголии. Взрослые манулы — животные осторожные, зато малыши любят иногда поиграть рядом с логовом. Так что эта встреча фотографа закончилась забавным видео.





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