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Карта: какая доля жителей стран мира пользуется интернетом

Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных людей. Но, как видно на инфографике, доля пользователей интернета различается в зависимости от страны.

© Iswardi Ishak, Voronoi

Как видно на карте, в развитых и богатых странах наблюдается достаточно высокий уровень использования интернета. При этом значительная часть Африки все еще остается за пределами глобальной сети.

Четыре страны могут похвастаться, что доля их интернет-пользователей достигает 100% — Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Не сильно от них отстали Дания, Люксембург, Монако и Норвегия.

При этом богатство страны определяет далеко не все. Например, Малайзия опережает в рейтинге США и Японию — богатые и технологически продвинутые государства.

В самом низу рейтинга оказались Бурунди (8,60%), Уганда (8,95%), Чад (12,63%), Центральноафриканская Республика (13,78%) и Афганистан (16,09%). Некоторые страны, например Северная Корея, в подборку не попали из-за отсутствия данных.

В среднем по миру доля пользователей интернета составила в 2025 году 73,6%. В Европе этот показатель достиг 92,2%.

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