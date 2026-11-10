Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: какая доля жителей стран мира пользуется интернетом
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных людей. Но, как видно на инфографике, доля пользователей интернета различается в зависимости от страны.
Как видно на карте, в развитых и богатых странах наблюдается достаточно высокий уровень использования интернета. При этом значительная часть Африки все еще остается за пределами глобальной сети.
Четыре страны могут похвастаться, что доля их интернет-пользователей достигает 100% — Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Не сильно от них отстали Дания, Люксембург, Монако и Норвегия.
При этом богатство страны определяет далеко не все. Например, Малайзия опережает в рейтинге США и Японию — богатые и технологически продвинутые государства.
В самом низу рейтинга оказались Бурунди (8,60%), Уганда (8,95%), Чад (12,63%), Центральноафриканская Республика (13,78%) и Афганистан (16,09%). Некоторые страны, например Северная Корея, в подборку не попали из-за отсутствия данных.
В среднем по миру доля пользователей интернета составила в 2025 году 73,6%. В Европе этот показатель достиг 92,2%.
Комментарии
Альтернативная космология без темной материи и темной энергии прошла проверки первичным нуклеосинтезом и кривыми вращения галактик
Физики провели две проверки космологической модели CCC+TL, в которой не требуются темная материя и темная энергия, возраст Вселенной оценивается в 26,7 миллиарда лет, а размерные фундаментальные константы меняются со временем. Расчет рождения легких элементов в первые минуты после Большого взрыва воспроизвел стандартные пропорции, а вращение 165 галактик модель описала не хуже прежних. Оба результата пока показали лишь внутреннюю согласованность и не были независимым подтверждением космологии.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
Точные механизмы влияния кофе на здоровье человека по-прежнему не вполне ясны. Но это не мешает ученым выяснять все новые и новые стороны этого влияния. Десятки лет наблюдений за большим числом людей выявили, что вероятность приобретения слабоумия от всех причин резко снижается у тех из нас, кто пьет от двух-трех кружек кофе с кофеином в день и больше. Причем эффект не одинаково сильный для разных полов.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
20 Ноября, 2024
Сила накопления: как работают аккумуляторы
26 Сентября, 2016
Ноев ковчег: правда и вымысел
23 Декабря, 2021
Самолеты стратегического привета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно