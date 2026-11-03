«Хаббл» может проработать еще 25 лет: NASA запустило поиск предложений для спасательной миссии

Даже спустя 36 лет после выхода на орбиту космический телескоп «Хаббл» по-прежнему остается одним из важнейших инструментов астрономов, однако его возможности уже не те, что прежде. Если ничего не предпринимать, в начале или середине 2030-х годов обсерватория войдет в плотные слои атмосферы и сгорит, поставив точку в истории одного из самых известных научных инструментов нашего времени.

Космический телескоп «Хаббл» / © NASA

В последний раз NASA повышало орбиту «Хаббла» в 2002 году, когда к телескопу в рамках сервисной миссии прибыл шаттл Columbia. Во время последнего полета шаттла к обсерватории в 2009 году высоту ее орбиты не увеличивали. После вывода всего парка шаттлов из эксплуатации в 2011 году телескоп стал постепенно терять высоту, и средств предотвратить его гибель на тот момент не осталось.

Недавно NASA опубликовало запрос информации, предложив коммерческим компаниям представить варианты повышения орбиты «Хаббла», его технического обслуживания или контролируемого сведения с орбиты. Ответы принимаются до 30 ноября. В частности, агентство интересуют нынешние и ближайшие перспективы компаний в области захвата телескопа и подъема его на высоту не менее 600 километров, модернизации его систем или организации контролируемого входа в атмосферу.

NASA пока не берет на себя обязательств по финансированию спасательной миссии для «Хаббла». Однако представители агентства хотят выяснить, какие компании могли бы заинтересоваться таким проектом, сколько он может стоить и кто действительно способен добраться до телескопа до того, как тот сойдет с орбиты и сгорит при входе в атмосферу.

Согласно нынешним расчетам специалистов по орбитальной динамике, без вмешательства это, вероятнее всего, произойдет в 2033 или 2034 году. Впрочем, прогнозы сроков схода с орбиты могут меняться в зависимости от солнечной активности.

За 24 года «Хаббл», не имеющий собственной двигательной установки, постепенно снизился с орбиты высотой 583 километра, на которой находился в 2002 году, до нынешней высоты 470 километров над Землей. Если поднять его на требуемую NASA высоту в 600 километров, телескоп, вероятно, сможет оставаться на орбите еще как минимум 25 лет.

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