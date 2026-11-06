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Beget не сможет восстановить все данные VPS после кибератаки
По оценке Beget, файловые резервные копии будут доступны лишь половине пользователей VPS. В сегменте виртуального хостинга провайдер уже запустил более 60% серверов.
Хостинг-провайдер Beget 6 ноября сообщил, что после кибератаки не сможет восстановить все данные на арендованных виртуальных серверах (VPS). Компания запустила и проверила уцелевшие серверы с резервными копиями. По итогам проверки она оценила, что доступ к файловым копиям получит примерно половина пользователей VPS.
Прежде чем открыть доступ к копиям, провайдеру предстоит сопоставить их с учетными записями и услугами. Часть внутренних данных об этих связях Beget также восстанавливает. Уцелевшие копии компания планирует выдавать через панель управления.
Атака началась в ночь на 2 ноября. По предварительной хронологии Beget, злоумышленники получили доступ к системе управления инфраструктурой около 02:00 по московскому времени, а в 02:30 запустили скрипты удаления данных. В 02:55 компания отключила серверы, чтобы остановить атаку.
В первом подробном отчете, 3 ноября, Beget сообщила о потере рабочих данных облачных VPS, объектного хранилища S3 и кластеров Kubernetes. Полные резервные копии VPS, которые компания называет бинарными, были утрачены. Файловые копии сохранились лишь частично.
Из файловой копии можно вернуть сохраненные файлы, но для восстановления сервера с нуля сначала потребуется заново установить операционную систему. В документации провайдер также предупреждает, что восстановление баз данных из файловых копий не гарантируется.
Виртуальный хостинг компания восстанавливает отдельно. Более 60% его серверов уже работают, а остальные предстоит заново развернуть из резервных копий. Восстановление первых из них Beget планировала начать 7 ноября. Возможность скачать копии виртуального хостинга в панели управления обещают открыть примерно через пять дней после сообщения от 6 ноября.
Beget также заново собирает облачную инфраструктуру. На 6 ноября компания отчиталась о восстановлении архитектуры облака и сервисов управления. Первые серверы она рассчитывает подключить в течение одного-двух дней, после чего начнет интеграцию и тестирование.
Комментарии
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