Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Джеймс Уэбб» показал «бурлящий котел» рождения звезд в соседней галактике
На новом снимке, опубликованном на сайте космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), запечатлен регион, который Европейское космическое агентство (ESA) описало как «бурлящий котел звездообразования». Область LHA 120-N 159, также известная как N159, находится на расстоянии 161 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке.
Большое Магелланово Облако — одна из галактик-спутников Млечного Пути. Сама N159 относится к так называемым областям H II — участкам космического пространства, заполненным ионизированным водородом. Внутри гигантских молекулярных облаков холодный водород под действием гравитации постепенно сжимается, что приводит к рождению новых звезд.
Многие из молодых звезд, попавших на новый снимок телескопа «Джеймс Уэбб», отличаются огромной массой и высокой температурой. Их мощное ультрафиолетовое излучение постоянно ионизирует окружающий газ. Изображение охватывает область протяженностью около 230 световых лет.
Как пояснили специалисты ESA, области H II свидетельствуют об активном звездообразовании. Ионизированный газ в них светится, создавая впечатляющую картину и указывая на то, что в этой области космоса формируются новые звезды.
N159 — относительно молодая область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке. Ее возраст составляет менее трех миллионов лет, что по космическим меркам делает ее совсем юной. Благодаря сравнительной близости к Земле астрономы изучают N159 уже много лет. Снимки этой области получали еще с первых лет использования космических телескопов.
Яркое светящееся образование в левой части нового изображения — туманность Папийон. По данным ESA, это исключительно компактное скопление ионизированного водорода, которое, как считают ученые, тесно связано с формированием массивных звезд. Впервые туманность сфотографировал космический телескоп «Хаббл» в 1999 году.
На новом снимке телескопа «Джеймс Уэбб» хорошо заметны плотные, клубящиеся оранжевые облака. Их свечение связано с полициклическими ароматическими углеводородами — важными углеродсодержащими молекулами, широко распространенными в космосе. Светло-голубые участки соответствуют облакам ионизированного газа в области H II.
Темно-красные волокнистые структуры представляют собой холодный молекулярный водород. Это наиболее плотные участки N159, которые фактически защищают молодые формирующиеся звёзды от жесткого излучения и мощных звездных ветров. Со временем эти защитные структуры рассеются, открыв взору сформировавшиеся звезды.
Комментарии
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Молекулярные машины преобразуют энергию в движение, как и обычные, но состоят из небольшого количества молекул. Они рассматриваются учеными как следующий шаг в миниатюризации — там, где обычные шестерни и трубки начинают работать со значительными ограничениями из-за сил трения и капиллярного эффекта, приходится менять парадигму.
Ученым впервые удалось в деталях проследить за тем, что происходит над кожей и под ней во время укуса малярийного комара. С помощью высокоскоростной съемки и чувствительных микродатчиков исследователи зафиксировали сложную координацию движений насекомого, а также сравнили его поведение с другими видами и генетически измененными комарами.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
В России предложили способ вернуть в хозяйственный оборот земли Ставрополя, давно загрязненные нефтью
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали новый комплексный подход для рекультивации загрязненных нефтью земель Ставропольского края.
Ученые из МФТИ и Российского квантового центра с коллегами рассчитали, как управлять двумя аналогами квантовых битов — кубитов — с помощью лазерных импульсов. В компьютерной модели они получили между ними классическую полевую запутанность — особую связь волновых состояний. Такой способ управления может пригодиться для создания аналоговых симуляторов: устройств, воспроизводящих поведение сложных физических систем.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Декабря, 2022
Человек преступный: психология маньяков-убийц
15 Ноября, 2020
Домой не прилетим: самолеты конца света США и России
29 Декабря, 2021
Лошадь стала домашней только один раз
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно