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Олег Гончар
Олег Гончар
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«Джеймс Уэбб» показал «бурлящий котел» рождения звезд в соседней галактике

На новом снимке, опубликованном на сайте космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), запечатлен регион, который Европейское космическое агентство (ESA) описало как «бурлящий котел звездообразования». Область LHA 120-N 159, также известная как N159, находится на расстоянии 161 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звзеды
# космос
# фотографии
Область N159 / © ESA
Область N159 / © ESA

Большое Магелланово Облако — одна из галактик-спутников Млечного Пути. Сама N159 относится к так называемым областям H II — участкам космического пространства, заполненным ионизированным водородом. Внутри гигантских молекулярных облаков холодный водород под действием гравитации постепенно сжимается, что приводит к рождению новых звезд.

Многие из молодых звезд, попавших на новый снимок телескопа «Джеймс Уэбб», отличаются огромной массой и высокой температурой. Их мощное ультрафиолетовое излучение постоянно ионизирует окружающий газ. Изображение охватывает область протяженностью около 230 световых лет.

Как пояснили специалисты ESA, области H II свидетельствуют об активном звездообразовании. Ионизированный газ в них светится, создавая впечатляющую картину и указывая на то, что в этой области космоса формируются новые звезды.

N159 — относительно молодая область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке. Ее возраст составляет менее трех миллионов лет, что по космическим меркам делает ее совсем юной. Благодаря сравнительной близости к Земле астрономы изучают N159 уже много лет. Снимки этой области получали еще с первых лет использования космических телескопов.

Яркое светящееся образование в левой части нового изображения — туманность Папийон. По данным ESA, это исключительно компактное скопление ионизированного водорода, которое, как считают ученые, тесно связано с формированием массивных звезд. Впервые туманность сфотографировал космический телескоп «Хаббл» в 1999 году.

На новом снимке телескопа «Джеймс Уэбб» хорошо заметны плотные, клубящиеся оранжевые облака. Их свечение связано с полициклическими ароматическими углеводородами — важными углеродсодержащими молекулами, широко распространенными в космосе. Светло-голубые участки соответствуют облакам ионизированного газа в области H II.

Темно-красные волокнистые структуры представляют собой холодный молекулярный водород. Это наиболее плотные участки N159, которые фактически защищают молодые формирующиеся звёзды от жесткого излучения и мощных звездных ветров. Со временем эти защитные структуры рассеются, открыв взору сформировавшиеся звезды.

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Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звзеды
# космос
# фотографии
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