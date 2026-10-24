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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1581
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Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

В Периодической системе химических элементов насчитывается 118 элементов. Какие-то были известны еще в древности, некоторые же открыли уже в XXI веке. На инфографике наглядно показано, в каких странах открыли больше всего элементов.

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© Tanuj Belapurkar, Voronoi
© Tanuj Belapurkar, Voronoi

Авторы инфографики отмечают, что если какое-то открытие сделали две страны, то на инфографике открытие также приписали обеим странам. Кроме того, значение имеет место открытия, а не гражданство первооткрывателя. Известные с древности элементы, например, золото или железо, не относили ни к одной из стран.

Лидер по количеству открытых элементов — Великобритания. Именно в этой стране впервые обнаружили двадцать два элемента периодической таблицы, включая натрий, калий и благородный газ аргон. За многими открытиями стояли химики Гемфри Дэви и Уильям Рамзай. 

На втором месте расположились Соединенные Штаты Америки с 20 элементами. При этом все они синтетические — получили их в лаборатории. Третье место разделили Швеция и Германия. В обеих странах открыли по 19 элементов.

Следом в рейтинге идет Франция с 16 элементами и Россия с 10 элементами. В других странах открыли намного меньше элементов — три в Австрии и по два в Дании, Испании и Швейцарии. По одному элементу дали Канада, Финляндия, Италия, Япония, Мексика и Румыния.

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