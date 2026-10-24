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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Самые разрушительные экстремальные погодные явления за последний год

Устойчивые климатические системы Земли быстро меняются. Как предупредили ученые в докладе «Состояние климата в 2026 году: проблемы и возможности», это не просто предупреждение на будущее, а диагноз настоящему. Отдельно авторы уделили внимание экстремальным погодным явлениям, с которыми столкнулась планета с сентября 2025 года.

Сообщество
# климат
# климатические катастрофы
# лесные пожары
# наводнения
Пожар в туристическом кемпинге в Кане-ан-Руссийон, Франция. Июль 2026 / © Frenchbluesman, Wikipedia
Пожар в туристическом кемпинге в Кане-ан-Руссийон, Франция. Июль 2026 / © Frenchbluesman, Wikipedia

Доклад ученых опубликован в журнале BioScience. Авторы отметили, что системы жизнеобеспечения Земли выходят за рамки стабильности. При этом изменения происходят быстрее, чем у людей получается на них реагировать. 

Исследователи разделили отчет на разделы, в которых проанализировали в том числе изменения выбросов парниковых газов, рост температуры, увеличение темпов таяния льдов на полюсах и в Гренландии, а также повышение уровня моря, лесные пожары и климатические последствия в зонах боевых действий. Отдельное внимание они уделили экстремальным погодным явлениям, которые пережила Земля за последний год. 

Наводнение на Бали, 10 сентября 2025 года / © MADE NAGI / EPA / ТАСС
Наводнение на Бали, 10 сентября 2025 года / © MADE NAGI / EPA / ТАСС

В сентябре 2025 года произошло наводнение на Бали. Его называют самым сильным наводнением на индонезийском полуострове за более чем десятилетие. Оно унесло жизни как минимум 17 человек.

Последствия тайфуна «Рагаса». Гуанфу, Тайвань / © Ritchie B. Tongo / EPA / Scanpix / LETA
Последствия тайфуна «Рагаса». Гуанфу, Тайвань / © Ritchie B. Tongo / EPA / Scanpix / LETA

Тайфун «Рагаса» в сентябре 2025 года вызвал наводнения и оползни в Юго-Восточной Азии и на юге Китая. Минимум 40 человек погибли, ущерб превысил 2,86 миллиарда долларов.

Лесной пожар в Новом Южном Уэлсе / © Andrew O'Connor, ABC News
Лесной пожар в Новом Южном Уэлсе / © Andrew O’Connor, ABC News

Новый Южный Уэльс в Австралии в октябре 2025 года пережил мощные лесные пожары. Огонь уничтожил имущество людей, живущих на окраинах Сиднея, и вынудил жителей покинуть свои дома.

Шторм «Эми», Ирландия / © Clodagh Kilcoyne / Reuters
Шторм «Эми», Ирландия / © Clodagh Kilcoyne / Reuters

В октябре Западная и Северная Европа столкнулись со штормом «Эми». Погибли четыре человека. Без электричества остались более 832 000 потребителей.

Вид с воздуха на Блэк-Ривер, Ямайка, 30 октября 2025 года, после урагана «Мелисса» / © AP Photo / Matias Delacroix
Вид с воздуха на Блэк-Ривер, Ямайка, 30 октября 2025 года, после урагана «Мелисса» / © AP Photo / Matias Delacroix

На Западном полушарии в том же октябре буйствовал ураган «Мелисса» пятой категории. Шторм достиг рекордной для Атлантики скорости ветра и сравнялся с предыдущим рекордом. 95 человек погибли, преимущественно те, кто находился на Ямайке и Гаити. Ущерб превысил 12,2 миллиарда долларов.

Последствия наводнения в Албании, 22 ноября 2025 / © AP Photo / Vlasov Sulaj
Последствия наводнения в Албании, 22 ноября 2025 / © AP Photo / Vlasov Sulaj

В ноябре 2025 года с мощным наводнением столкнулись Албания и Греция. Дожди продолжались несколько дней. Они привели к внезапным наводнениям и оползням, перекрывшим автомобильные и железные дороги.

Затопленные дома в провинции Кханьхоа, Вьетнам, 22 ноября 2025 / © Liu Ying, ZUMAPRESS.com
Затопленные дома в провинции Кханьхоа, Вьетнам, 22 ноября 2025 / © Liu Ying, ZUMAPRESS.com

Наводнение в ноябре пережил и Вьетнам. На южно-центральном побережье страны очень сильные ливни унесли жизни 90 человек. Около 235 000 домов оказались затоплены. Ущерб оценили в 341 миллион долларов.

Последствия наводнени на острове Суматре в Индонезии / © Euronews

В том же месяце произошло наводнение на Суматре. Из-за тропического шторма и муссонных дождей в Индонезии погибли 708 человек. Непогода нанесла серьезный ущерб дорогам, сельскохозяйственным угодьям и предприятиям.

«Гарри», обрушившийся на прибрежный район Катандзаро Лидо, Италия, 21 января 2026 / © Getty Images / Anadolu / Valeria Ferraro
«Гарри», обрушившийся на прибрежный район Катандзаро Лидо, Италия, 21 января 2026 / © Getty Images / Anadolu / Valeria Ferraro

Экстремальные погодные явления продолжились и в 2026 году. В январе в Средиземноморье циклон «Гарри» разрушил дома и предприятия. Предположительно, он также способствовал затоплению судна, из-за чего погибли до 380 человек.

Заснеженная развязка в центре города Луисвилль, штат Кентукки, 25 января 2026 года / © Jon Cherry / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Заснеженная развязка в центре города Луисвилль, штат Кентукки, 25 января 2026 года / © Jon Cherry / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

В январе мощный снежный шторм пережили жители США и Канады. Несколько человек погибли. Из-за снегопада отменили многие авиарейсы. Также он привел к масштабным перебоям с электричеством.

Наводнение в Ла-Пальме (Колумбия) / © Euan Wallace, Mongabay
Наводнение в Ла-Пальме (Колумбия) / © Euan Wallace, Mongabay

Февраль отметился наводнениями в Колумбии. 18 человек погибли. Более 58 000 семей пострадали.

Шторм «Нильс» / © Euronews

Февраль оказался неспокойным и для Европы. В Западной Европе из-за шторма «Нильс» погиб один человек. Также шторм нарушил работу некоторых видов транспорта. Без электричества остались 850 000 домов.

Последствия наводнения в Жуис-де-Фора, штат Минас-Жерайс, Бразилия / © Pilar Olivares, Reuters 
Последствия наводнения в Жуис-де-Фора, штат Минас-Жерайс, Бразилия / © Pilar Olivares, Reuters 

В том же месяце с наводнениями столкнулась Бразилия. Ливни на юго-востоке страны привели к наводнениям и оползням. Погибли 73 человека. Более 5 500 человек покинули свои дома.

Тушение лесных пожаров во Флориде, 14 апреля 2026 года / © Joe Raedle / Getty Images
Тушение лесных пожаров во Флориде, 14 апреля 2026 года / © Joe Raedle / Getty Images

В апреле 2026 года серию лесных пожаров пережил штат Флорида в США. Властям пришлось распорядиться об эвакуации населения.

Лакхнау, Индия, 20 мая 2026 года / © AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Лакхнау, Индия, 20 мая 2026 года / © AP Photo / Rajesh Kumar Singh

В том же месяце сильная жара охватила значительную часть Индии. Под угрозой оказалось здоровье миллионов людей.

Париж, Франция, 28 мая 2026 года / © Jerome Gilles / NurPhoto via Getty Images
Париж, Франция, 28 мая 2026 года / © Jerome Gilles / NurPhoto via Getty Images

В мае волна жары накрыла Западную Европу. Минимум семь человек погибли. Больницы оказались перегружены. Пострадали и местные электросети.

В июне тепло пришло в Антарктиду. Местные метеостанции зафиксировали температуры, значительно превышавшие сезонную норму.

Париже, Франция, июнь 2026 года / © Abdul Saboor / Reuters
Париже, Франция, июнь 2026 года / © Abdul Saboor / Reuters

Июнь также запомнился изнуряющей жарой в Европе. Число избыточных смертей оценивается примерно в 14 000 человек.

Филадельфия, штат Пенсильвания, 2 июля 2026 года / © Spencer Platt / Getty Images
Филадельфия, штат Пенсильвания, 2 июля 2026 года / © Spencer Platt / Getty Images

Жара пришла также в июне-июле 2026 года на восток США и юг Канады. Она привела к сильным штормам и перебоям с электричеством, затронувшим около 50 миллионов человек.

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Сообщество
# климат
# климатические катастрофы
# лесные пожары
# наводнения
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