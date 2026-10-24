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Самые разрушительные экстремальные погодные явления за последний год
Устойчивые климатические системы Земли быстро меняются. Как предупредили ученые в докладе «Состояние климата в 2026 году: проблемы и возможности», это не просто предупреждение на будущее, а диагноз настоящему. Отдельно авторы уделили внимание экстремальным погодным явлениям, с которыми столкнулась планета с сентября 2025 года.
Доклад ученых опубликован в журнале BioScience. Авторы отметили, что системы жизнеобеспечения Земли выходят за рамки стабильности. При этом изменения происходят быстрее, чем у людей получается на них реагировать.
Исследователи разделили отчет на разделы, в которых проанализировали в том числе изменения выбросов парниковых газов, рост температуры, увеличение темпов таяния льдов на полюсах и в Гренландии, а также повышение уровня моря, лесные пожары и климатические последствия в зонах боевых действий. Отдельное внимание они уделили экстремальным погодным явлениям, которые пережила Земля за последний год.
В сентябре 2025 года произошло наводнение на Бали. Его называют самым сильным наводнением на индонезийском полуострове за более чем десятилетие. Оно унесло жизни как минимум 17 человек.
Тайфун «Рагаса» в сентябре 2025 года вызвал наводнения и оползни в Юго-Восточной Азии и на юге Китая. Минимум 40 человек погибли, ущерб превысил 2,86 миллиарда долларов.
Новый Южный Уэльс в Австралии в октябре 2025 года пережил мощные лесные пожары. Огонь уничтожил имущество людей, живущих на окраинах Сиднея, и вынудил жителей покинуть свои дома.
В октябре Западная и Северная Европа столкнулись со штормом «Эми». Погибли четыре человека. Без электричества остались более 832 000 потребителей.
На Западном полушарии в том же октябре буйствовал ураган «Мелисса» пятой категории. Шторм достиг рекордной для Атлантики скорости ветра и сравнялся с предыдущим рекордом. 95 человек погибли, преимущественно те, кто находился на Ямайке и Гаити. Ущерб превысил 12,2 миллиарда долларов.
В ноябре 2025 года с мощным наводнением столкнулись Албания и Греция. Дожди продолжались несколько дней. Они привели к внезапным наводнениям и оползням, перекрывшим автомобильные и железные дороги.
Наводнение в ноябре пережил и Вьетнам. На южно-центральном побережье страны очень сильные ливни унесли жизни 90 человек. Около 235 000 домов оказались затоплены. Ущерб оценили в 341 миллион долларов.
В том же месяце произошло наводнение на Суматре. Из-за тропического шторма и муссонных дождей в Индонезии погибли 708 человек. Непогода нанесла серьезный ущерб дорогам, сельскохозяйственным угодьям и предприятиям.
Экстремальные погодные явления продолжились и в 2026 году. В январе в Средиземноморье циклон «Гарри» разрушил дома и предприятия. Предположительно, он также способствовал затоплению судна, из-за чего погибли до 380 человек.
В январе мощный снежный шторм пережили жители США и Канады. Несколько человек погибли. Из-за снегопада отменили многие авиарейсы. Также он привел к масштабным перебоям с электричеством.
Февраль отметился наводнениями в Колумбии. 18 человек погибли. Более 58 000 семей пострадали.
Февраль оказался неспокойным и для Европы. В Западной Европе из-за шторма «Нильс» погиб один человек. Также шторм нарушил работу некоторых видов транспорта. Без электричества остались 850 000 домов.
В том же месяце с наводнениями столкнулась Бразилия. Ливни на юго-востоке страны привели к наводнениям и оползням. Погибли 73 человека. Более 5 500 человек покинули свои дома.
В апреле 2026 года серию лесных пожаров пережил штат Флорида в США. Властям пришлось распорядиться об эвакуации населения.
В том же месяце сильная жара охватила значительную часть Индии. Под угрозой оказалось здоровье миллионов людей.
В мае волна жары накрыла Западную Европу. Минимум семь человек погибли. Больницы оказались перегружены. Пострадали и местные электросети.
В июне тепло пришло в Антарктиду. Местные метеостанции зафиксировали температуры, значительно превышавшие сезонную норму.
Июнь также запомнился изнуряющей жарой в Европе. Число избыточных смертей оценивается примерно в 14 000 человек.
Жара пришла также в июне-июле 2026 года на восток США и юг Канады. Она привела к сильным штормам и перебоям с электричеством, затронувшим около 50 миллионов человек.
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