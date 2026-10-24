Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армии мира в цифрах: кто лидирует по числу солдат, танков, самолетов и кораблей

Место страны в рейтинге военной мощи сильно зависит от того, что именно подсчитывается: военнослужащие, танки, самолеты или корабли. Государство, занимающее одну из верхних строчек в одном рейтинге, может оказаться значительно ниже в другом.

Армии мира в цифрах: кто лидирует по числу солдат, танков, самолетов и кораблей / © Visual Capitalist

На инфографике представлены данные за 2026 год, опубликованные проектом Global Firepower. Они позволяют сравнить десять крупнейших стран по четырем показателям: численности действующих военнослужащих, количеству танков, военных самолетов и кораблей.

Китай располагает крупнейшими вооруженными силами по численности действующих военнослужащих — 2,04 миллиона человек. Однако ниже в рейтинге обнаруживается неожиданное сопоставление: КНДР почти сравнялась с США. По оценкам Global Firepower, в КНДР насчитывается 1,32 миллиона военнослужащих, тогда как в американской армии — 1,33 миллиона.

Положение КНДР в этом рейтинге отражает ориентацию ее вооруженных сил на возможный сухопутный конфликт на Корейском полуострове. В оборонной «Белой книге» Японии за 2026 год подчеркивается, что значительную роль в северокорейских вооруженных силах играет сухопутная армия, причем большая часть ее наземных сил сосредоточена вблизи демилитаризованной зоны, отделяющей КНДР от Южной Кореи.

Акцент на ведении сухопутной войны прослеживается и в рейтинге танковых парков. Первое место занимает Китай, а КНДР располагается на третьей строчке, опережая США.

Как отмечается в исследовании британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), КНДР продолжает эксплуатировать танки, созданные на основе советских разработок 1950–1960-х годов, наряду с более современной техникой.

Сохранение старых машин в строю позволяет поддерживать многочисленный танковый парк. Однако простое подсчитывание техники не учитывает различий в бронировании, сенсорах и вооружении — характеристиках, которые могут иметь решающее значение на поле боя.

В составе авиационного парка США насчитывается 13 032 летательных аппарата — больше, чем у следующих четырех стран рейтинга вместе взятых. Столь значительное преимущество объясняется потребностями глобальных военных операций, для которых необходимы далеко не только боевые самолеты.

Военное присутствие США по всему миру требует переброски военнослужащих и грузов через океаны, а также обеспечения работы боевой авиации на большом удалении от ее баз. Для этого наряду с истребителями необходимы многочисленные транспортные самолеты и воздушные заправщики.

Если же сравнить только истребители и перехватчики, разрыв заметно сокращается. США располагают 1 791 таким самолетом против 1 443 у Китая. Американское преимущество составляет около 24%. Это показывает, насколько значительная часть общего превосходства США по численности авиационного парка обусловлена другими типами военных летательных аппаратов.

Расширению китайского военно-морского флота способствует масштабная судостроительная промышленность страны. Исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показывает, как гражданское и военное судостроение используют общую производственную базу: военно-морское строительство получает доступ к инфраструктуре и инвестициям, поддерживаемым в том числе коммерческими заказами.

По количеству кораблей и других морских единиц Китай с большим отрывом опережает США: 841 против 465. Однако при таком подсчете патрульный катер и авианосец учитываются как по одной единице, несмотря на колоссальную разницу в их размерах и возможностях.

Если сравнивать флоты не по количеству кораблей, а по суммарному водоизмещению, картина меняется на противоположную. Согласно рейтингу Global Firepower по суммарному водоизмещению флотов, первое место занимают США, чей показатель примерно в 2,6 раза превышает китайский.

Водоизмещение само по себе также не отражает всех важных характеристик, включая вооружение и боеготовность. Тем не менее это сравнение наглядно демонстрирует главное ограничение рейтингов военной мощи: количество техники далеко не всегда позволяет судить о ее реальных возможностях и боевой эффективности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.