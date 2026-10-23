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Александр Речкин
Александр Речкин
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Крылатую ракету Rusty Dagger впервые показали в наземном варианте

Компания Zone 5 Technologies предоставила первые фотографии новейшей крылатой ракеты Rusty Dagger Block 40, предназначенной для недорогих высокоточных ударов и запуска с наземных установок. 

Сообщество
# оружие
# ракеты
# США
# фотографии
Полет ракеты Rusty Dagger / © Zone 5 Technologies
Полет ракеты Rusty Dagger / © Zone 5 Technologies

Снимки позволили впервые рассмотреть вариант оружия, которое изначально разрабатывалось прежде всего для применения с самолетов. Теперь ракету адаптируют для запуска с суши и моря, в том числе в интересах вооруженных сил США и их союзников.

Крылатую ракету Rusty Dagger впервые показали в наземном варианте / © Zone 5 Technologies
Крылатую ракету Rusty Dagger впервые показали в наземном варианте / © Zone 5 Technologies

Компания Zone 5 не раскрыла, где и когда были сделаны фотографии, а также в рамках каких именно программ проводились наземные пуски. На снимках нет и четкого изображения пусковой установки, смонтированной на прицепе.

При этом представитель компании подчеркнул, что различные варианты Rusty Dagger уже выбраны для отдельных программ армии и военно-морских сил США. Первоначальная разработка ракеты велась при поддержке ВВС США.

Цель программы — закупить в общей сложности более 10 000 недорогих крылатых ракет в течение трех лет, начиная с 2027 года.

По данным компании, вариант Rusty Dagger Block 40 может оснащаться боевыми частями массой от 45 до 113 килограммов. Ракета по-прежнему может применяться с самолетов: ее можно подвешивать на пилоны под крыльями либо размещать в составе палетизированных систем вооружения, позволяющих запускать ракеты с транспортных самолетов. Для пуска с наземных или морских установок новая модификация получила твердотопливный стартовый ускоритель в хвостовой части. Подробные сведения о характеристиках Block 40 по сравнению с предыдущей версией, предназначенной исключительно для воздушного запуска и также известной как Block 20, пока ограничены.

По имеющимся фотографиям обе модификации в целом выглядят похожими. У ранних вариантов была характерная хвостовая часть с четырьмя угловатыми стабилизаторами: два направлены вверх, а еще два — в стороны под углом. У Block 40 форма стабилизаторов, по-видимому, стала более скругленной.

Возможно, новая ракета также получила крестообразное расположение хвостовых стабилизаторов. Однако такая особенность может объясняться ракурсом съемки и низким разрешением опубликованных изображений.

Согласно более ранним сообщениям, дальность Rusty Dagger при полете на малой высоте составляет примерно 550 километров. При запуске с самолета на средних высотах и полете с более высокой скоростью она может увеличиваться до 920 километров.

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Сообщество
# оружие
# ракеты
# США
# фотографии
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