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В каких странах больше всего кофеен Starbucks
История Starbucks началась в США в 1971 году. С тех пор количество точек по всему миру превысило 41 тысячу.
Первая точка под брендом Starbucks открылась в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в 1971 году. При этом изначально это был магазин, где продавались кофейные зерна. В 1987 году после смены собственников изменилась и концепция. Точки Starbucks превратились в магазины-кафе.
В третьем квартале 2026 года количество точек, работающих под брендом Starbucks, достигло 41034. При этом 41% всех точек приходится на США — 16933.
За пределами США Starbucks активно развивается в Азии. Только в Китае работает 8103 Starbucks, в Южной Корее — 2174, в Японии — 2138.
Единственная европейская страна, попавшая в топ-10 по количеству кофеен, — Великобритания. Количество точек там достигло 1377. При этом за два года там открылись 50 новых Starbucks.
Китай оказался не только лидером по числу точек за пределами США. Именно в Китае за два года открылось больше всего новых Starbucks — 797. При этом в некоторых странах Starbucks закрывается. Так, в Малайзии за два года закрыли 136 точек.
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