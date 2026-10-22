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Как за 10 лет изменилась самые продаваемые бренды автомобилей в Евросоюзе и соседних странах
Рынок автомобилей постоянно меняется. Некоторые марки постепенно теряют доминирующие позиции, отдавая свое место другим. На инфографике наглядно показано, какие марки автомобилей предпочитали европейцы в 2015 году и как изменились предпочтения за 10 лет.
В 2015 году на европейском рынке доминировала Volkswagen. Автомобили этой немецкой марки занимали первое место в 14 странах из 31. Еще в 13 странах Volkswagen занимала второе или третье место. Только в Эстонии, Франции, Болгарии и Венгрии марка не попала в топ-3.
В 2025 году Volkswagen частично утратил лидерство. Теперь первое место марка занимает в семи странах. Еще в 14 странах Volkswagen взяла второе или третье место. Единственная страна, в которой марка улучшила свои позиции, — Великобритания. Там с третьего места Volkswagen перебралась на первое, однако доля рынка выросла незначительно — с 8% до 9%.
В 2025 году в Европе усилились позиции японской Toyota. В 2015 году марка занимала лидирующие позиции в трех странах — Греции, Эстонии и Исландии. Еще в девяти странах Toyota занимала второе или третье место.
В 2025 году Toyota доминировала уже в восьми странах. Второе или третье места марка получила еще в девяти странах. Кстати, в Испании Toyota в 2015 году не входила даже в топ-3, а теперь заняла первое место с долей 8%. Из тройки вылетела испанская SEAT, в 2015 году державшая второе место.
Свои позиции немного усилила Škoda. Хотя в Польше она уступила первое место Toyota, зато ожидаемо сохранила лидерство в Чехии и Словакии, а также завоевала первое место в Хорватии и Болгарии.
В Норвегии, между тем, самой популярной маркой автомобиля стала Tesla. Доля ее на рынке составила 19%. В Исландии она расположилась на втором месте, уступив Kia.
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