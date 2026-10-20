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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг крупнейших контейнерных портов мира

Азия занимает центральное место в мировой контейнерной торговле. Крупнейшие порты региона связывают промышленные центры с рынками по всему миру. Масштабы грузопотоков через эти терминалы позволяют лучше понять географию международной торговли.

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30 крупнейших контейнерных портов мира: рейтинг 2026 года  / © Visual Capitalist
30 крупнейших контейнерных портов мира: рейтинг 2026 года  / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены 30 самых загруженных контейнерных портов мира по версии Lloyd’s List за 2026 год. Рейтинг составлен на основе показателей грузооборота за 2025 год.

Объемы перевозок измеряются в TEU  (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). В статистику включены как груженые, так и порожние контейнеры.

В 2025 году Шанхай в 16-й раз подряд сохранил звание самого загруженного контейнерного порта мира. Его грузооборот превысил показатель занявшего второе место Сингапура более чем на 10 миллионов TEU и оказался более чем в пять раз выше грузооборота Лос-Анджелеса — крупнейшего контейнерного порта США.

На китайские порты, включая Гонконг с показателем 13 миллионов TEU, пришлось около половины совокупного грузооборота всех 30 портов, представленных в рейтинге. Более того, все восемь крупнейших контейнерных портов мира расположены в Восточной или Юго-Восточной Азии.

Влияние Шанхая распространяется далеко за пределы самого города. Внутренние водные пути и железные дороги связывают порт с промышленными центрами вдоль реки Янцзы. Благодаря этому производители из центральных и восточных регионов Китая получают доступ к зарубежным рынкам.

Производство постепенно распространяется и на другие экономики Азии, а торговые связи между Китаем и странами Юго-Восточной Азии продолжают укрепляться. Эти процессы помогают китайским портам сохранять ключевую роль в региональных цепочках поставок, даже несмотря на то, что компании диверсифицируют географию своего производства.

В отличие от крупнейших портов Китая, обслуживающих обширные внутренние промышленные регионы, портовая отрасль Сингапура во многом ориентирована на соединение международных торговых маршрутов.

Сингапур связан более чем с 600 портами по всему миру. Его можно сравнить с пересадочным аэропортом для грузов: здесь контейнеры перегружают с одного судна на другое, после чего они продолжают путь к конечным пунктам назначения. Такая схема, называемая перевалкой грузов (трансшипментом), во многом объясняет, как небольшое городское государство стало вторым по загруженности контейнерным портом мира.

Глубоководные причалы и автоматизированные электрические краны позволяют новым терминалам принимать крупнейшие контейнеровозы мира. Благодаря этой инфраструктуре судоходные компании могут перегружать огромные объёмы грузов в рамках одной остановки на маршруте.

Сингапур продолжает расширять свои возможности за счет строительства порта Туас, который должен объединить контейнерные операции в одном месте. После завершения проекта в 2040-х годах его пропускная способность, согласно планам, достигнет 65 миллионов TEU в год. Это позволит укрепить позиции города-государства в глобальной системе морских перевозок.

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Сообщество
# #транспорт
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# торговля
# флот
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Petr Ershov
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