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Самолет с крупнейшим размахом крыла вернулся к полетам

Самолет Roc с самым большим размахом крыла в мире выполнил два тренировочных полета в Калифорнии после пяти месяцев простоя.

Самолет Roc / © Stratolaunch

Необычная машина с двумя фюзеляжами, зарегистрированная под номером N351SL, имеет размах крыла 117 метров — больше, чем у любого другого самолета, когда-либо построенного. В отличие от обычных транспортных самолетов, Roc создавался как воздушная платформа для запуска крупных экспериментальных аппаратов и перевозки других полезных нагрузок.

Согласно данным сервиса AirNav Radar, Roc выполнил два коротких полета 2 октября. До октябрьских испытаний самолет выполнил один полет 20 января и еще два — 19 апреля. Октябрьские вылеты были значительно короче майского полета и проходили в непосредственной близости от аэрокосмического порта Мохаве. Во время второго вылета Roc выполнил несколько кругов в районе аэропорта.

Компания Stratolaunch развивает возможности воздушного запуска не только с помощью специально созданного для этой цели самолета Roc.

Stratolaunch приобрела Boeing 747-400, ранее принадлежавший Virgin Orbit. Самолет получил название «Дух Мохаве» (Spirit of Mojave) и был переоборудован для перевозки экспериментальных аппаратов Talon.

Boeing 747 представляет собой более традиционную и универсальную платформу, способную работать с большим числом аэропортов, чем Roc. Это дает Stratolaunch дополнительную гибкость при проведении испытаний гиперзвуковых аппаратов.

Компания также готовит к использованию еще один крупный самолет для аналогичных задач. В сентябре Stratolaunch объявила о приобретении Boeing 777-200ER, который переоборудуют в дополнительную воздушную платформу для запуска экспериментальных аппаратов.

Ожидается, что Boeing 777 начнет эксплуатацию в 2027 году. По оценке Stratolaunch, появление этого самолета позволит увеличить возможности компании по проведению летных испытаний примерно на 35% на фоне растущего спроса на испытания гиперзвуковых технологий.

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