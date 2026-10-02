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Boeing 777 станет новым носителем гиперзвуковых аппаратов США с 2027 года
Boeing 777 войдет в состав гиперзвукового флота компании Stratolaunch, предоставив аппаратам Talon-A еще одну воздушную платформу для запуска начиная с 2027 года. Stratolaunch приобрела Boeing 777-200ER, который станет еще одним самолетом-носителем для гиперзвуковых аппаратов Talon-A.
Базирующаяся в Мохаве, штат Калифорния, компания объявила о приобретении нового самолета. По ее данным, лайнер увеличит общую пропускную способность летных испытаний на 35% и расширит географию проведения миссий.
Boeing 777 присоединится к уже имеющимся у Stratolaunch самолетам-носителям — Roc и Spirit of Mojave. Инженерам предстоит переоборудовать широкофюзеляжный лайнер таким образом, чтобы аппараты Talon-A могли сбрасываться через фюзеляж. Эти работы планируется завершить в 2027 году. После ввода в эксплуатацию самолет предоставит Stratolaunch еще один вариант для запуска многоразовых гиперзвуковых испытательных аппаратов.
Stratolaunch расширяет летные операции по мере роста спроса на испытания гиперзвуковых технологий. Появление дополнительного самолета-носителя позволит заказчикам проводить больше испытательных миссий, не полагаясь на единственную воздушную платформу. Компания также рассчитывает, что расширение флота позволит проводить операции с различных площадок. Это особенно важно для испытательных программ, предъявляющих особые требования к испытательным полигонам, погодным условиям или профилям полета.
Три самолета-носителя потенциально позволят проводить миссии параллельно. В Stratolaunch заявили, что дополнительная мощность поможет снизить ограничения, связанные с планированием испытаний, и увеличить темп полетов.
Boeing 777 дает еще одно преимущество благодаря своим размерам и дальности полета. Инженеры смогут использовать самолет в качестве носителя, доставляя Talon-A на заданную высоту, после чего аппарат будет отделяться и выполнять гиперзвуковой полет. Такой подход позволяет испытательному аппарату начинать миссию уже в воздухе. Кроме того, он дает исследователям возможность получать данные в ходе таких режимов полета, которые сложно воспроизвести с помощью наземных систем запуска.
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