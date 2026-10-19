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Олег Гончар
Олег Гончар
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Пилот F-22 впервые управлял боевым беспилотником FQ-44 прямо из кабины истребителя

Пилот истребителя F-22 Raptor впервые в рамках испытаний такого рода передал команды беспилотному летательному аппарату YFQ-44A Fury, созданному в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), предусматривающей разработку беспилотных боевых самолетов, действующих совместно с пилотируемой авиацией. 

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F-22 Raptor (сверху) и YFQ-44A Fury (снизу) / © Anduril
F-22 Raptor (сверху) и YFQ-44A Fury (снизу) / © Anduril

ВВС США и компания Anduril, генеральный подрядчик по разработке Fury, объявили о проведении демонстрации тактического управления беспилотником в воздухе. 

«В ходе демонстрации пилот F-22 выступал в роли воздушного командира, передавая общие тактические команды одному YFQ-44A. Бортовое программное обеспечение автономного управления беспилотника интерпретировало и выполняло эти команды в режиме реального времени, обеспечивая выполнение динамических манёвров и имитацию боевых задач», — говорится в пресс-релизе ВВС США.

В испытаниях участвовали специалисты 412-го испытательного авиакрыла, 422-й испытательной и оценочной эскадрильи, 309-й группы программной инженерии, подразделения экспериментальных операций, офиса программы F-22 и отдела автономного программного обеспечения и взаимодействия беспилотников CCA.

Упомянутое подразделение экспериментальных операций (Experimental Operations Unit, EOU) базируется на авиабазе Неллис в штате Невада. Оно координирует работы по подготовке к будущему применению беспилотников CCA в составе ВВС США.

Согласно сообщению Anduril, «Fury и F-22 взлетели с авиабазы Эдвардс в Калифорнии и встретились в воздухе. Во время полета пилот Raptor передал Fury обновленный план миссии по тактическому каналу передачи данных, отдавая команды на выполнение маневров, имеющих практическое значение для боевого применения, непосредственно из кабины пилотируемого самолета-командира».

Ни ВВС США, ни Anduril не раскрыли подробностей о конфигурации F-22, использовавшейся в испытаниях. В предыдущих бюджетных документах ВВС упоминалась необходимость интеграции в истребитель «планшетов, кабелей и сопутствующих компонентов», необходимых для управления беспилотниками. При этом предполагается, что один F-22 сможет одновременно координировать действия нескольких аппаратов CCA.

Судя по известным на сегодняшний день разработкам, для управления беспилотниками из кабины рассматривается использование сенсорных устройств, напоминающих планшеты. Однако это, по всей видимости, лишь начальный этап создания полноценного интерфейса. Хотя планшеты представляют собой вполне работоспособное решение, ранее высказывались опасения, что они могут увеличить нагрузку на пилотов, особенно при управлении одноместными истребителями.

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