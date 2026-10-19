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В Англии обнаружили необычное древнее кладбище
Археологи, проводящие раскопки перед модернизацией автомагистрали M5 в Великобритании, обнаружили необычное древнее кладбище, на котором нашли более 100 захоронений.
Находку сделали неподалеку от развязки № 10 автомагистрали M5, рядом с городом Челтнем в графстве Глостершир. Раскопки проводились в рамках археологических исследований, связанных с проектом реконструкции развязки.
Исследования, которые проводит компания Archaeological Research Services (ARS), выявили следы деятельности человека, относящиеся к нескольким историческим эпохам, в том числе к палеолиту, римскому периоду и эпохе англосаксов.
Одним из наиболее значимых открытий стало кладбище, которое, предположительно, относится преимущественно к римскому времени. Вместе с тем на территории обнаружены захоронения, принадлежащие к разным эпохам и культурным традициям, а возможно, и к различным религиозным практикам.
По словам археологов, более половины погребений отличаются необычными погребальными обрядами. Среди них — захоронения обезглавленных людей и останки умерших, которых похоронили в скорченном положении.
Ада Торка-Лис, руководитель проекта со стороны Archaeological Research Services, рассказала: «Уникальность этого места в том, что мы обнаружили множество захоронений, не соответствующих обычным погребальным традициям. Некоторые умершие были обезглавлены, другие похоронены в скорченном положении».
Подобные погребения известны и в других районах римской Британии, однако обычно они составляют лишь небольшую долю всех захоронений на кладбище.
«На римских кладбищах доля захоронений с нетипичными обрядами обычно составляет всего несколько процентов. На данный момент на всем исследованном участке мы, вероятно, обнаружили более 100 погребений, из которых свыше 50 относятся к нетипичным. Это весьма необычно», — отметила Торка-Лис.
Археологи также нашли множество хорошо сохранившихся артефактов, включая фибулы, браслеты, керамические изделия, кирпичи и черепицу.
Теперь человеческие останки и сопутствующие находки предстоит изучить специалистам. Исследователи проанализируют кости людей и животных, монеты и другие археологические материалы, чтобы точнее установить хронологию памятника и лучше понять, какие сообщества жили и хоронили своих умерших в этом месте.
Необычно высокая доля нетипичных захоронений может дать новые сведения о погребальных обрядах и культурных традициях населения римской Британии.
По словам Торка-Лис, прежде чем оценивать значение памятника, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее уже сейчас есть основания полагать, что находка представляет интерес для всей Великобритании.
Археологические исследования проводятся в рамках проекта модернизации развязки № 10 на автомагистрали M5. Завершить работы планируется в 2029 году.
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