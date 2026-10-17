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Таяние ледника судного дня может повысить уровень Мирового океана сильнее, чем предполагали

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде иногда называют «ледником судного дня». Если ледник полностью разрушится и растает, уровень Мирового океана может вырасти на 0,6 метра. Гляциологи пришли к выводу, что он тает «агрессивнее», чем считалось ранее.

© James Yungel / NASA

На таяние ледника Туэйтса сейчас приходится около четырех процентов глобального повышения уровня моря. При этом прогнозировать его таяние — задача непростая, так как за его отступлением стоят очень сложные процессы. При этом такие прогнозы необходимы, так как полное разрушение ледника может привести к катастрофическим последствиям.

В «леднике судного дня» содержится так много воды, что если он просто растает, уровень моря может подняться примерно на 60 сантиметров. Однако ледник выполняет роль своеобразной пробки, которая сдерживает движение огромного антарктического ледяного щита. Если ледник Туэйтса разрушится, уровень моря в итоге может подняться примерно на три метра.

Быстрое отступление ледника Туэйтса связано с процессами в его линии налегания — границе, где лед перестает опираться на морское дно и начинает плавать в океане. Чтобы точнее исследовать процессы, происходящие с ледяным гигантом, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA предложили новую модель ледяного щита. В традиционных моделях ледяных щитов линия налегания обычно рассматривается как фиксированная и в основном стабильная граница. Однако исследователи полагают, что процессы, происходящие под крупнейшими ледниками Земли, устроены иначе.

Как показали спутниковые данные, линия налегания — это своего рода «зона налегания» шириной до нескольких километров. Под действием приливов морская вода постоянно поступает в эту зону и отступает из нее, из-за чего массы льда поднимаются и опускаются. Благодаря этому процессу, который называется приливной накачкой, относительно теплая океанская вода проникает под ледяные щиты и приводит к их интенсивному таянию.

© Jeremy Harbeck / OIB / NASA

Когда исследователи скорректировали модели и включили в них концепцию зоны налегания, они пришли к выводу, что ледник может привести к повышению уровня моря до трех сантиметров — примерно вдвое больше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ледник Туэйтса расположен на наклоненной вниз поверхности суши. Таким образом, по мере таяния ледник все больше подвергается воздействию теплой океанской воды. При этом местность отличается сложным рельефом. Два подводных хребта удерживают лед на месте и не дают ему быстрее перемещаться в океан.

Исследование показало, что процессы таяния в зоне налегания ледника ускоряют процесс «открепления» льда от крупного хребта Мужино. Ученые полагают, что этот хребет перестанет удерживать ледник к концу столетия с вероятностью 60 процентов. Вероятно, после этого ледник начнет быстро отступать в направлении другого крупного хребта.

Авторы предположили, что сейчас специалисты могут недооценивать последствия исчезновения Туэйтса. Повышение уровня моря на три сантиметра кажется незначительным, однако риски для жителей прибрежных регионов сильно возрастут.

Тед Скамбос из Центра наук о Земле и дистанционного зондирования при Университете Колорадо в Боулдере, не участвовавший в исследовании, назвал полученные результаты переломным моментом в прогнозировании повышения уровня моря, связанного с ледником Туэйтса. При этом он и другие эксперты считают, что для понимания процессов таяния в зоне налегания нужно проводить дополнительные исследования.

В будущем исследователи хотят получить наблюдательные данные в районе линии налегания ледника. В 2028 году ученые планируют отправиться туда и установить приборы, позволяющие фиксировать движение морской воды в этой зоне.

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