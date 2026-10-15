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Загадочный монумент рядом с греческим храмом обнаружили в древнем городе Пакистана
Археологи, работающие вблизи древнего города Таксила в Пакистане, обнаружили монументальное сооружение длиной почти 100 метров и шириной более 50 метров. Его назначение пока остается неизвестным, однако находка может пролить новый свет на исторический облик окрестностей одного из важнейших археологических центров Южной Азии.
Сооружение, получившее обозначение Джандиал D, находится за стенами древнего укрепленного города Сиркап, прямо напротив знаменитого храма с ионическими колоннами в греческом стиле. Хотя британский археолог Александр Каннингем зафиксировал этот памятник еще в 1864 году, систематических исследований комплекса прежде не проводилось.
Раскопки под руководством Итальянской археологической миссии Университета Ка-Фоскари в Венеции начались в середине августа 2026 года. Согласно сообщению университета от 13 октября, исследователи обнаружили массивные стены, сохранившиеся на высоту не менее одного метра. На отдельных участках они достигают еще большей высоты.
Учитывая внушительные размеры сооружения, археологи предполагают, что оно могло выполнять общественную или религиозную функцию. Однако его точное назначение и время постройки пока не установлены.
Исследуемый комплекс занимает особое место в древнем ландшафте. Джандиал D расположен вдоль дороги, которая когда-то соединяла северные ворота Сиркапа с Гандхарой — исторической областью, ставшей важным местом взаимодействия различных культур и религиозных традиций.
Значительные размеры сооружения позволяют предположить, что пространство за городскими укреплениями использовалось не просто как свободная территория вокруг поселения. Впрочем, характер связи между памятником и жизнью внутри города пока неясен.
Храм Джандиал, расположенный напротив вновь обнаруженного монумента, — одно из самых необычных древних сооружений Таксилы. Его ионические колонны и планировка напоминают греческие храмы. Эти особенности были задокументированы Джоном Маршаллом во время раскопок в начале XX века.
План здания включает входной портик, внутреннее святилище и заднее помещение. Такая композиция напоминает устройство греческих храмов и сделала Джандиал одним из наиболее известных примеров эллинистического влияния в этом регионе.
История самой Таксилы отмечена многовековыми культурными и политическими переменами. На развитие города повлияли персидские, греческие, центральноазиатские и южноазиатские традиции, сформировавшие исключительно разнообразный археологический ландшафт.
Особый интерес представляет укрепленный город Сиркап, основанный примерно во II веке до нашей эры. Он известен регулярной планировкой улиц и памятниками, в которых сочетаются различные архитектурные традиции. Расположенные поблизости буддийские монастыри и ступы свидетельствуют о последующем превращении региона в важный центр религиозной жизни и образования.
В 1980 году ЮНЕСКО включила Таксилу в Список всемирного наследия. Как отмечается в описании памятника, последовательные этапы заселения этой территории сохранили исключительные свидетельства развития городов на Индийском субконтиненте.
Новый комплекс Джандиал D представляет особый интерес благодаря близости к храму с ионическими колоннами. Однако на данный момент нет доказательств того, что оба сооружения были построены в одно время или выполняли связанные функции.
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