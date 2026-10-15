Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
Рейтинг: +8658
Посты: 1274
10

Загадочный монумент рядом с греческим храмом обнаружили в древнем городе Пакистана

Археологи, работающие вблизи древнего города Таксила в Пакистане, обнаружили монументальное сооружение длиной почти 100 метров и шириной более 50 метров. Его назначение пока остается неизвестным, однако находка может пролить новый свет на исторический облик окрестностей одного из важнейших археологических центров Южной Азии.

Сообщество
# античность
# археология
# Древний мир
# история
# Пакистан
В Пакистане обнаружили монументальное сооружение длиной почти 100 метров / © Ca’ Foscari University of Venice
В Пакистане обнаружили монументальное сооружение длиной почти 100 метров / © Ca’ Foscari University of Venice

Сооружение, получившее обозначение Джандиал D, находится за стенами древнего укрепленного города Сиркап, прямо напротив знаменитого храма с ионическими колоннами в греческом стиле. Хотя британский археолог Александр Каннингем зафиксировал этот памятник еще в 1864 году, систематических исследований комплекса прежде не проводилось.

Раскопки под руководством Итальянской археологической миссии Университета Ка-Фоскари в Венеции начались в середине августа 2026 года. Согласно сообщению университета от 13 октября, исследователи обнаружили массивные стены, сохранившиеся на высоту не менее одного метра. На отдельных участках они достигают еще большей высоты.

Учитывая внушительные размеры сооружения, археологи предполагают, что оно могло выполнять общественную или религиозную функцию. Однако его точное назначение и время постройки пока не установлены.

Исследуемый комплекс занимает особое место в древнем ландшафте. Джандиал D расположен вдоль дороги, которая когда-то соединяла северные ворота Сиркапа с Гандхарой — исторической областью, ставшей важным местом взаимодействия различных культур и религиозных традиций.

Значительные размеры сооружения позволяют предположить, что пространство за городскими укреплениями использовалось не просто как свободная территория вокруг поселения. Впрочем, характер связи между памятником и жизнью внутри города пока неясен.

Храм Джандиал, расположенный напротив вновь обнаруженного монумента, — одно из самых необычных древних сооружений Таксилы. Его ионические колонны и планировка напоминают греческие храмы. Эти особенности были задокументированы Джоном Маршаллом во время раскопок в начале XX века.

План здания включает входной портик, внутреннее святилище и заднее помещение. Такая композиция напоминает устройство греческих храмов и сделала Джандиал одним из наиболее известных примеров эллинистического влияния в этом регионе.

История самой Таксилы отмечена многовековыми культурными и политическими переменами. На развитие города повлияли персидские, греческие, центральноазиатские и южноазиатские традиции, сформировавшие исключительно разнообразный археологический ландшафт.

Особый интерес представляет укрепленный город Сиркап, основанный примерно во II веке до нашей эры. Он известен регулярной планировкой улиц и памятниками, в которых сочетаются различные архитектурные традиции. Расположенные поблизости буддийские монастыри и ступы свидетельствуют о последующем превращении региона в важный центр религиозной жизни и образования.

В 1980 году ЮНЕСКО включила Таксилу в Список всемирного наследия. Как отмечается в описании памятника, последовательные этапы заселения этой территории сохранили исключительные свидетельства развития городов на Индийском субконтиненте.

Новый комплекс Джандиал D представляет особый интерес благодаря близости к храму с ионическими колоннами. Однако на данный момент нет доказательств того, что оба сооружения были построены в одно время или выполняли связанные функции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# античность
# археология
# Древний мир
# история
# Пакистан
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Зачем космонавты выходят в открытый космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые из России описали молекулярный профиль рака легкого в крови

    15 октября, 07:59

  2. Собаки, как и люди, соотнесли звучание выдуманных слов с геометрическими фигурами

    15 октября, 07:55

  3. Палеонтологи нашли древнейшую нелетающую птицу

    14 октября, 18:22

  4. Мебель превратили в надгробия на американских кладбищах

    14 октября, 15:24
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Rinat Bag
4 часа назад
Александр, моё мнение, что первая посадка(ки) на Марс будет беспилотной и что на борту будет оптимус, который попробует что-то сделать в автономное

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Константин Гордецкий
5 часов назад
Elusive, именно что по слухам. Угольная энергетика в Китае составляет почти 50%, в РФ менее 15%. В СССР, под конец существования, подобная система передача

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Лариса Кузнецова
6 часов назад
Александр, спасибо большое за ответ и ссылки! ❤❤❤

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Vladimir Lukianov
7 часов назад
Дмитрий, вряд ли Исаия что-нибудь знал о законе гравитации. До Ньютона ещё было более 2000 лет. Он выразил общий принцип, которому учёный мир не может

Новая модель темной энергии предсказала конец ускоренного расширения Вселенной

Валерий Зарубин
11 часов назад
А Северная Корея никому не поставляет?

Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Эша Роша
12 часов назад
Почему статью выложили от лица ненастоящего человека

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Mikhail Lukashev
12 часов назад
Михаил, самое длительное пребывание на МКС - 373 суток. Вообще без гравитации. И вообще за 300 суток их куча было. Не вернулись на Землю? Перестали быть

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Михаил Николаев
12 часов назад
У Марса есть один маленький, но очень большой минус - слабая гравитация. После длительного пребывания, что на Марсе, что на Луне, люди не смогут

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Andrew Bolshakov
14 часов назад
Алексей, негоже. Вот если сделать пивас по древнему рецепту да попробовать, так это да. - Что за пиво-то такое, из проса что ли? - Вот именно. По

Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

Анатолий Накаряков
14 часов назад
Я предложу более простой способ замены оптопары. Величину напряжения преобразовать в частоту колебаний. Связать измерительный блок со

Ученые создали «умный» стабилизатор напряжения, ускорив реакцию системы на 58%

Andrew Bolshakov
14 часов назад
История хранит свидетельства того, как засухи на многие десятилетия приводили к упадку или гибели цивилизаций... Аридизация долины Инда и

Гробы указали на причину падения самой успешной из средневековых экономик

Александр Березин
14 часов назад
Лариса, в СМИ общего назначения о сложных процессах часто пишут "по ощущениям", так и вышло с медведями. Реально медведей в 2000-м было 120 к, в 2026-м -- 300

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Andrew Bolshakov
14 часов назад
А Солнечная система - этакий переходный вариант.

Астрономы нашли два типа планетных систем с разной эволюцией

Лариса Кузнецова
15 часов назад
Спасибо, интересная статья. А по российским лесам есть какие-то более близкие к 2026 году исследования? (С использованием спутников). В связи с

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Облако в штанах
17 часов назад
Иван, согласен, это уже цивилизация 7 типа :) Возможен иной вариант - упёршись в естественные границы способностей мозга, люди передадут эстафету

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Иван Колупаев
17 часов назад
Облако, ну сценарий когда человечество достигнет границ познания и узнает абсолютно все это по сути кошмар. К счастью такое вряд ли когда-то

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Robert Hawk
17 часов назад
Летом JUICE выполнил гравитационный маневр у Венеры, чтобы набрать скорость в своем десятилетнем пути к ледяным лунам Юпитера. https://movieboxfree.app/

ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Облако в штанах
18 часов назад
Иван, В практической физике да, но в теоретической астрофизике в масштабах звёзд, черных дыр и галактик и на огромных временных сроках абсолютно

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Иван Колупаев
18 часов назад
Облако, при походе в Пятерочку за продуктами у вас ведь продолжает действовать все та же ньютоновская механика или уже проявляются квантовые

Астрономы рассчитали дестабилизацию Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик

Дмитрий Kuрueнко
19 часов назад
Vladimir, понимая неадекватность включения в дискуссию все же хотелось бы отметить, все видимые с Земли звезды обязаны своми местами исключительно

Новая модель темной энергии предсказала конец ускоренного расширения Вселенной

Самые обсуждаемые