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Рейтинг: самые устойчивые экономики мира в сфере международной торговли в 2026 году

Новая инфографика представляет результаты исследования 2026 года — Индекса устойчивой торговли Hinrich–IMD (Sustainable Trade Index, STI). Индекс разработан совместно с Центром мировой конкурентоспособности IMD и ежегодно оценивает 30 выбранных экономик мира по их способности сочетать международную торговлю с долгосрочными экономическими, социальными и экологическими приоритетами.

Рейтинг: самые устойчивые экономики мира в сфере международной торговли в 2026 году / © Visual Capitalist

Индекс STI призван стимулировать содержательную дискуссию о взаимосвязи мировой торговли, устойчивого развития и устойчивости к внешним потрясениям. Он также служит практическим инструментом для правительств, разработчиков государственной политики, бизнеса и исследователей.

В общем рейтинге STI каждая экономика оценивается по трем основным направлениям устойчивого развития: экономическому, социальному и экологическому. Для оценки результатов по этим направлениям используются 72 показателя.

В 2026 году первое место заняла Великобритания, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2024 годом и набрав 100 баллов. Сингапур поднялся на две строчки и занял второе место. Далее следуют Новая Зеландия, Гонконг и Австралия. Россия заняла 29-е место в общем зачете.

Некоторые экономики заметно улучшили свои позиции. Малайзия поднялась на четыре места, заняв 11-е место, а Камбоджа — также на четыре позиции, оказавшись на 15-м месте. Шри-Ланка улучшила результат на четыре строчки и заняла 22-е место. В то же время Япония опустилась на три позиции, до восьмого места, а Китай потерял три строчки и занял 19-е место.

Экономическая составляющая отражает способность экономики обеспечивать рост за счет международной торговли. При оценке учитываются такие факторы, как концентрация экспортных рынков и отношение государственного долга к ВВП.

Первое место в этой категории занял Сингапур. США поднялись с четвертого места в 2024 году на второе в 2026-м. Однако на результат страны негативно повлияли тарифная политика и ее более широкие экономические последствия.

Социальная составляющая характеризует развитие человеческого капитала. Среди учитываемых показателей — уровень охвата высшим образованием и ожидаемая продолжительность жизни.

Лидером в этой категории стала Австралия, лишь немного опередившая Канаду. Перу и Мексика также демонстрируют улучшение показателей на протяжении нескольких лет.

Экологическая составляющая оценивает, насколько эффективно экономики используют природные ресурсы и сокращают воздействие на окружающую среду. Среди критериев — использование возобновляемых источников энергии и выбросы CO₂ в расчёте на душу населения.

Первое место заняла Новая Зеландия, тогда как ряд азиатских экономик добился существенного прогресса. Камбоджа поднялась с 17-го места в 2025 году на третье в 2026-м, Гонконг переместился с восьмого на четвертое место, а Вьетнам — с 13-го на восьмое.

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