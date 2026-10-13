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Какие страны лидируют по запасам графита
Графит — один из важнейших минералов, которые используются при производстве стали, аккумуляторов и смазочных материалов. Как видно на инфографике, основные запасы сконцентрированы в нескольких странах.
Авторы инфографики использовали данные Геологической службы США. Ведомство учитывает, сколько графита потенциально могут извлечь страны при существующих экономических и технических условиях.
Общемировые запасы графита, по оценкам службы, составляют 310 миллионов тонн. При этом более половины всех запасов приходится на две страны.
Первое место по запасам занял Китай с показателем 100 миллионов тонн. В 2025 году страна добыла 1,4 миллиона тонн графита. Следом оказалась Бразилия с 74 миллионами тонн. При этом по добыче в 2025 году страна заняла лишь четвертое место с показателем 65 тысяч тонн.
Места с третьего по пятое заняли три африканские страны — Мадагаскар, Мозамбик и Танзания. В общей сложности их запасы составляют примерно 70 миллионов тонн, что меньше, чем у одной Бразилии. При этом по добыче результаты стран сопоставимы. Мадагаскар в 2025 году добыл 80 тысяч тонн, Танзания — 75 тысяч тонн, Мозамбик — 60 тысяч тонн.
Россия по запасам графита заняла шестое место с 14 миллионами тонн. Страна добыла в 2025 году 25 тысяч тонн. Также в топ-10 стран по запасам ценного минерала вошли Вьетнам, Индия, Турция и Канада.
Комментарии
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Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
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