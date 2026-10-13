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Какие страны лидируют по запасам графита

Графит — один из важнейших минералов, которые используются при производстве стали, аккумуляторов и смазочных материалов. Как видно на инфографике, основные запасы сконцентрированы в нескольких странах.

© Tanuj Belapurkar, Voronoi

Авторы инфографики использовали данные Геологической службы США. Ведомство учитывает, сколько графита потенциально могут извлечь страны при существующих экономических и технических условиях.

Общемировые запасы графита, по оценкам службы, составляют 310 миллионов тонн. При этом более половины всех запасов приходится на две страны.

Первое место по запасам занял Китай с показателем 100 миллионов тонн. В 2025 году страна добыла 1,4 миллиона тонн графита. Следом оказалась Бразилия с 74 миллионами тонн. При этом по добыче в 2025 году страна заняла лишь четвертое место с показателем 65 тысяч тонн.

Места с третьего по пятое заняли три африканские страны — Мадагаскар, Мозамбик и Танзания. В общей сложности их запасы составляют примерно 70 миллионов тонн, что меньше, чем у одной Бразилии. При этом по добыче результаты стран сопоставимы. Мадагаскар в 2025 году добыл 80 тысяч тонн, Танзания — 75 тысяч тонн, Мозамбик — 60 тысяч тонн.

Россия по запасам графита заняла шестое место с 14 миллионами тонн. Страна добыла в 2025 году 25 тысяч тонн. Также в топ-10 стран по запасам ценного минерала вошли Вьетнам, Индия, Турция и Канада.

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