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В каких странах Европы живут богатейшие люди мира
В каких европейских странах больше всего самых влиятельных людей планеты? Ответить на этот вопрос поможет рейтинг 500 богатейших людей Billionaires Index, который ежедневно обновляет Bloomberg.
Авторы инфографики использовали данные Billionaires Index за 5 октября. Так как рейтинг постоянно обновляется, некоторые позиции могут измениться.
Лидером по числу богатейших людей в рейтинге среди европейских стран стала Россия с 19 миллиардерами. Самым богатым россиянином стал Алексей Мордашев. По данным за 13 октября, он занимает 84-ю строчку рейтинга.
По числу богатейших миллиардеров Германия заняла второе место. Среди 18 представителей страны в рейтинге выше всех оказался Энди Бехтольшайм, сооснователь Sun Microsystems и Arista Networks.
Замыкает тройку европейских стран Великобритания с 14 миллиардерами в рейтинге. При этом 13 октября возглавляет рейтинг богатейших британцев сооснователь Revolut, уроженец Долгопрудного Ник Сторонский.
Стоит отметить, что в первую десятку рейтинга не попал ни один европеец. Там расположились исключительно представители США. Богатейший европеец, глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), француз Бернар Арно занимает 14-е место.
Комментарии
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Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
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