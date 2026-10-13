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В каких странах Европы живут богатейшие люди мира

В каких европейских странах больше всего самых влиятельных людей планеты? Ответить на этот вопрос поможет рейтинг 500 богатейших людей Billionaires Index, который ежедневно обновляет Bloomberg.

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Авторы инфографики использовали данные Billionaires Index за 5 октября. Так как рейтинг постоянно обновляется, некоторые позиции могут измениться.

Лидером по числу богатейших людей в рейтинге среди европейских стран стала Россия с 19 миллиардерами. Самым богатым россиянином стал Алексей Мордашев. По данным за 13 октября, он занимает 84-ю строчку рейтинга.

По числу богатейших миллиардеров Германия заняла второе место. Среди 18 представителей страны в рейтинге выше всех оказался Энди Бехтольшайм, сооснователь Sun Microsystems и Arista Networks.

Замыкает тройку европейских стран Великобритания с 14 миллиардерами в рейтинге. При этом 13 октября возглавляет рейтинг богатейших британцев сооснователь Revolut, уроженец Долгопрудного Ник Сторонский.

Стоит отметить, что в первую десятку рейтинга не попал ни один европеец. Там расположились исключительно представители США. Богатейший европеец, глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), француз Бернар Арно занимает 14-е место.

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